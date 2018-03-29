Марка в честь 100-летия со дня образования военных комиссариатов вышла в почтовое обращение в РФ, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ФГУП «Почта России».
«29 марта в почтовое обращение вышла марка, посвященная 100-летию со дня образования военных комиссариатов. На почтовой марке изображена эмблема Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что марка размером 37 мм на 37 мм, номиналом 25 руб., изданная тиражом 198 тыс. экземпляров, поступит в продажу в отделения «Почты России». К выпуску почтовой марки изготовлены тематический конверт и специальный штемпель гашения первого дня для Москвы. Любой желающий сможет поставить оттиск штемпеля на марках в отделении «Почты России» по адресу: ул. Мясницкая, д. 26.
«8 апреля 1918 г. декретом Совета народных комиссаров были учреждены волостные, уездные, губернские и окружные комиссариаты по военным делам. Сегодня военные комиссариаты (военкоматы) являются одним из звеньев, обеспечивающих функционирование призыва военнослужащих», — напомнили в пресс-службе.