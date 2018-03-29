Законы, вступающие в силу 29 марта

Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 447-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 14.1 Федерального закона „Об обороте земель сельскохозяйственного назначения“

Скорректирован порядок проведения общего собрания участников долевой собственности земельных участков сельскохозяйственного назначения. В частности, установлено, что общее собрание признается правомочным, если на нём присутствует не 20, а 50 процентов участников указанной долевой собственности. Если общее собрание не состоялось в связи с отсутствием необходимого количества участников, то повторное общее собрание с той же повесткой дня, можно провести, если на нём присутствует не менее 30 процентов от общего числа участников долевой собственности.

Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ „О внесении изменений в Федеральный закон „Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг“ в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления“

Установлена возможность предоставления заявителю двух и более государственных или муниципальных услуг в многофункциональных центрах (МФЦ) при его однократном обращении с комплексным запросом о предоставлении нескольких услуг.

Кроме того, установлен порядок обжалования действий или бездействия работников МФЦ. При неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей работники МФЦ будут привлекаться к ответственности, установленной УК РФ и КоАП для должностных лиц.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2018 года № 299 „О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 894“

Изменения внесены в постановление Правительства РФ „Об установлении окладов месячного денежного содержания лиц, имеющих специальные звания и проходящих службу в Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации“.