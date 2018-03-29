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В Арзамасе прораба осудят за травмы рабочего
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Арзамасе прораба осудят за травмы рабочего 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Арзамасский городской суд приступил к рассмотрению дела в отношении прораба одной из организаций, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью работника вследствие нарушения правил правил безопасности.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в судебном ведомстве.
По данным следствия, 29 марта 2017 года между одним из заводов города Арзамаса и обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор на проведения работ по демонтажу верхних этажей здания бетонно-смесительного узла завода. Руководил работами прораб.
18 мая работы по демонтажу верхних этажей были закончены, ограждения и сигнальные ленты с места проведения работ были убраны. Работниками другой организации начались работы по сбору, резке и вывозу лома черных металлов от здания.
19 мая прораб обратился к руководству завода с требованием подписать акт о приемке выполненных работ, но получил отказ, поскольку. работы были выполнены не в полном объеме.
Тогда прораб дал указания рабочим продолжать демонтаж, но не установил ограждение рабочей площадки и не поставил в известность о продолжении работ, находящихся возле здания рабочих, которые осуществляли вывоз лома черных металлов.
В результате, когда рабочие с верхнего этажа здания БСУ уронили на землю металлический лист, он упал на работника, находившегося внизу. Мужчина получил тяжелую сочетанную травму. и был госпитализирован.
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