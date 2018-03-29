В Арзамасе прораба осудят за травмы рабочего

Арзамасский городской суд приступил к рассмотрению дела в отношении прораба одной из организаций, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью работника вследствие нарушения правил правил безопасности.

Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в судебном ведомстве.

По данным следствия, 29 марта 2017 года между одним из заводов города Арзамаса и обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор на проведения работ по демонтажу верхних этажей здания бетонно-смесительного узла завода. Руководил работами прораб.

18 мая работы по демонтажу верхних этажей были закончены, ограждения и сигнальные ленты с места проведения работ были убраны. Работниками другой организации начались работы по сбору, резке и вывозу лома черных металлов от здания.

19 мая прораб обратился к руководству завода с требованием подписать акт о приемке выполненных работ, но получил отказ, поскольку. работы были выполнены не в полном объеме.

Тогда прораб дал указания рабочим продолжать демонтаж, но не установил ограждение рабочей площадки и не поставил в известность о продолжении работ, находящихся возле здания рабочих, которые осуществляли вывоз лома черных металлов.

В результате, когда рабочие с верхнего этажа здания БСУ уронили на землю металлический лист, он упал на работника, находившегося внизу. Мужчина получил тяжелую сочетанную травму. и был госпитализирован.