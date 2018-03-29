Ещё
Волгоградка-почтальон отбилась от грабителя?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Волгоградка-почтальон отбилась от грабителя? 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Женщина спасла выплаты пенсионеров от преступника.
Инцидент произошёл в Дубовке. На минувшей неделе злоумышленник в маске во дворе частного дома ударил сотрудницу местной почты Елену битой и попытался выхватить сумку, где лежали наличные для выплаты дубовчанам пенсий и пособий.
«Она сумела противостоять грабителю, — отметили в пресс-службе регионального филиала «Почты России». — Несмотря на травмы, сотрудница удержала сумку. Нападавший скрылся ни с чем. Потерпевшая доставлена в больницу».
Руководство приняло решение о поощрении сотрудницы за проявленную смелость и самоотверженность. Неудавшегося грабителя ищет полиция.
АиФ Волгоград: последние новости
Псу с «оторванной» челюстью провели операцию в Волгограде В Волгограде подросток ушел в развлекательный центр и не вернулся Пожарные сигнализации в домах волгоградских многодетных семей установят НКО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева379
Украина признала продажу ракетных технологий КНДР56
Британия раскрыла место отравления Скрипалей162
Работу по совместительству хотят запретить в РФ31
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине600
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение