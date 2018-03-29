Волгоградка-почтальон отбилась от грабителя? 

Женщина спасла выплаты пенсионеров от преступника.
Инцидент произошёл в Дубовке. На минувшей неделе злоумышленник в маске во дворе частного дома ударил сотрудницу местной почты Елену битой и попытался выхватить сумку, где лежали наличные для выплаты дубовчанам пенсий и пособий.
«Она сумела противостоять грабителю, — отметили в пресс-службе регионального филиала «Почты России». — Несмотря на травмы, сотрудница удержала сумку. Нападавший скрылся ни с чем. Потерпевшая доставлена в больницу».
Руководство приняло решение о поощрении сотрудницы за проявленную смелость и самоотверженность. Неудавшегося грабителя ищет полиция.