Ещё
Госдума обсудит законопроект о самостоятельной явке призывников за повестками в военкоматы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Госдума обсудит законопроект о самостоятельной явке призывников за повестками в военкоматы 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Госдума обсудит в четверг в первом чтении резонансный законопроект, который обязывает не получивших повесток призывников самостоятельно являться за ними в военкомат. Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с первым зампредом комитета Андреем Красовым.
"Если указанный в повестке срок явки истекает или указанные повестки вручены в период, когда призыв на военную службу не осуществляется, такие граждане, а также граждане, которым указанные повестки не были вручены в период окончившегося призыва, обязаны лично явиться в военный комиссариат для получения повестки не позднее дня начала очередного призыва", — говорится в пояснительной записке. Неявка в военкомат или отказ от получения повестки будут считаться уклонением от военной службы.
Законопроект в целом вводит новые правила получения повесток. В частности, при сохранении прежнего способа их вручения (под роспись) предлагается ввести также новый механизм — направление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу (месту жительства или месту пребывания), указанному в документах воинского учета гражданина.
При этом устанавливается, что повестки, направленные по почте, «считаются врученными под расписку в день доставки (вручения) заказных писем этим гражданам, совершеннолетним членам их семей или уполномоченным представителям этих граждан при наличии в уведомлении о вручении отметки организации почтовой связи о доставке заказного письма» упомянутым лицам.
В случае, если молодые люди получили повестки после указанных в них дат явки на призывные мероприятия, то они обязаны в течение трех рабочих дней самостоятельно явиться в соответствующий военный комиссариат для получения новой повестки.
Возбуждение дела
Помимо этого, согласно законопроекту, полицейские не будут искать уклонистов от армии без возбуждения уголовного или административного дела. Разработчики напоминают, что в соответствии со статьей 27 Конституции РФ каждый, кто законно находится на территории страны, имеет право свободно передвигаться, выбирать место жительства, свободно выезжать за пределы России.
"В связи с этим предусмотренная обязанность органов внутренних дел по обеспечению прибытия граждан, подлежащих призыву на военную службу, сводится, по своей сути, к установлению их местонахождения и принудительному препровождению к месту проведения мероприятий, связанных с призывом, что фактически является розыском и доставлением", — констатируют авторы проекта.
При этом полномочиями полиции предусмотрено только задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления, находящихся в розыске, или в отношении которых ведется производство по делам об административных правонарушениях. «В этой связи функции органов внутренних дел по производству таких процессуальных действий, как розыск и доставление, вне рамок возбужденного уголовного дела либо дела об административном правонарушении, не корреспондирует нормам уголовно-процессуального законодательства и законодательства об административных правонарушениях», — отмечает автор законопроекта.
Позиция правительства и профильного комитета
Правительство РФ и профильный думский комитет по обороне в своих официальных заключениях поддержали инициативу, высказав к ней ряд замечаний. Так, по мнению кабмина, обязанность самостоятельно являться в военный комиссариат для получения под расписку повесток «не корреспондирует» с действующим законом, согласно которому на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, граждане вызываются именно повестками военкомата.
В свою очередь комитет обратил внимание, что предложение усовершенствовать подход к оповещению граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом, «заслуживает безусловной поддержки, тем более что аналогичный способ оповещения уже давно используется в современном законодательстве РФ, регламентирующем сходные по содержанию правоотношения».
ТАСС: последние новости
Глава МПС поблагодарила Россию за позитивный вклад в развитие парламентаризма Полиция: Скрипали впервые подверглись действию нервно-паралитического вещества у себя дома Задержана возможная сообщница террориста, совершившего атаки на юге Франции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева379
Британия раскрыла место отравления Скрипалей162
Украина признала продажу ракетных технологий КНДР54
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине599
Работу по совместительству хотят запретить в РФ31
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение