Госдума обсудит законопроект о самостоятельной явке призывников за повестками в военкоматы

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Госдума обсудит в четверг в первом чтении резонансный законопроект, который обязывает не получивших повесток призывников самостоятельно являться за ними в военкомат. Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с первым зампредом комитета Андреем Красовым

"Если указанный в повестке срок явки истекает или указанные повестки вручены в период, когда призыв на военную службу не осуществляется, такие граждане, а также граждане, которым указанные повестки не были вручены в период окончившегося призыва, обязаны лично явиться в военный комиссариат для получения повестки не позднее дня начала очередного призыва", — говорится в пояснительной записке. Неявка в военкомат или отказ от получения повестки будут считаться уклонением от военной службы.

Законопроект в целом вводит новые правила получения повесток. В частности, при сохранении прежнего способа их вручения (под роспись) предлагается ввести также новый механизм — направление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу (месту жительства или месту пребывания), указанному в документах воинского учета гражданина.

При этом устанавливается, что повестки, направленные по почте, «считаются врученными под расписку в день доставки (вручения) заказных писем этим гражданам, совершеннолетним членам их семей или уполномоченным представителям этих граждан при наличии в уведомлении о вручении отметки организации почтовой связи о доставке заказного письма» упомянутым лицам.

В случае, если молодые люди получили повестки после указанных в них дат явки на призывные мероприятия, то они обязаны в течение трех рабочих дней самостоятельно явиться в соответствующий военный комиссариат для получения новой повестки.

Возбуждение дела

Помимо этого, согласно законопроекту, полицейские не будут искать уклонистов от армии без возбуждения уголовного или административного дела. Разработчики напоминают, что в соответствии со статьей 27 Конституции РФ каждый, кто законно находится на территории страны, имеет право свободно передвигаться, выбирать место жительства, свободно выезжать за пределы России.

"В связи с этим предусмотренная обязанность органов внутренних дел по обеспечению прибытия граждан, подлежащих призыву на военную службу, сводится, по своей сути, к установлению их местонахождения и принудительному препровождению к месту проведения мероприятий, связанных с призывом, что фактически является розыском и доставлением", — констатируют авторы проекта.

При этом полномочиями полиции предусмотрено только задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления, находящихся в розыске, или в отношении которых ведется производство по делам об административных правонарушениях. «В этой связи функции органов внутренних дел по производству таких процессуальных действий, как розыск и доставление, вне рамок возбужденного уголовного дела либо дела об административном правонарушении, не корреспондирует нормам уголовно-процессуального законодательства и законодательства об административных правонарушениях», — отмечает автор законопроекта.

Позиция правительства и профильного комитета

Правительство РФ и профильный думский комитет по обороне в своих официальных заключениях поддержали инициативу, высказав к ней ряд замечаний. Так, по мнению кабмина, обязанность самостоятельно являться в военный комиссариат для получения под расписку повесток «не корреспондирует» с действующим законом, согласно которому на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, граждане вызываются именно повестками военкомата.

В свою очередь комитет обратил внимание, что предложение усовершенствовать подход к оповещению граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом, «заслуживает безусловной поддержки, тем более что аналогичный способ оповещения уже давно используется в современном законодательстве РФ, регламентирующем сходные по содержанию правоотношения».