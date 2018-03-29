Дорожный бизнес семьи Тулеевых

«Дураки и дороги» — проблемы, актуальные для всей России . В Кемеровской области это высказывание перефразировали на «Тулеевы и дороги». Связь между этими пунктами прямая, так как сын губернатора области Амана Тулеева Дмитрий Тулеев уже несколько лет возглавляет казенное учреждение «Сибирское управление автодорог» — ФКУ «Сибуправтодор». Предприятие выступает заказчиком ремонтных работ на федеральных трассах, проходящих по территории Кузбасса, и, как выяснило издание «Руспресс», крупные контракты зачастую отдаются одному и тому же подозрительному лицу.

Дорога позора

Автотрассой, прославившей Кемеровскую область два года назад, стала дорога в обход поселка Каз Таштагольского района протяженностью 14,5 км. На ее строительство ушло почти пять лет и около двух миллиардов рублей, однако продержалась она недолго — через несколько дней после торжественного ввода в эксплуатацию дорожное полотно поехало и покрылось трещинами. Ямочный ремонт ситуации не исправил и сейчас местные власти предпочитают просто обходить вниманием эту позорную для них тему.

«Причиной некачественно сделанной стройки стали массовые хищения приближенных губернатора, в том числе и его сына Дмитрия Тулеева, осваивающего подряды на дорожном строительстве», — сообщает «Руспресс».

Одним из участников строительства злополучной дороги стало ГКУ «Дирекция дорог Кузбасса», которое возглавляет Олег Шурыгин . Этот же человек руководит еще несколькими предприятиями, в том числе и теми, которые действуют в сфере дорожного строительства. И свое положение господин Шурыгин умело использует себе во благо, что не удивительно, так как только «Дирекция дорог Кузбасса» за последние годы осуществила закупки на 46 млрд рублей.

По информации журналистов, одной из компаний, которая вела строительство разрушившейся дороги, являлось ОАО «Кемеровоспецстрой». Учредителями организации значатся люди, которые вместе с Олегом Шурыгиным руководят ООО «СИБСТК», сам же Шурыгин из состава учредителей вышел, но похоже, что только для виду — все же неловко, когда госзаказчик берет на подряд самого себя.

ОАО «Кемеровоспецстрой» успело засветиться в СМИ в связи со своей очень подозрительной приватизацией: Шурыгина с товарищами поймали на том, что они совершали махинации с ценными бумагами, чтобы захватить контроль над предприятием.

Сейчас компания получает большие суммы из федерального бюджета, в частности, через ФКУ «Сибуправтодор», где руководителем является как раз Дмитрий Аманович Тулеев.

«А вот ОАО «Кемеровоспецстрой» выигрывает конкурс у ГКУ КО «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» всего навсего за 760 млн рублей. Снова победили у Дмитрия Амановича Тулеева в конкурсе. И так далее. В результате мы видим весьма интересную картину. Дороги строятся, тут же разрушаются. Потом заново ремонтируются. Бесконечный круговорот бюджетных денежных средств в природе», — подытоживает «Руспресс».

По мнению журналистов издания, Олег Шурыгин выступает неким связующим звеном между губернатором Аманом Тулеевым и его сыном Дмитрием, в руках которого сходятся денежные потоки, выделяемые на строительство и ремонт дорог. А уже из этих рук денежные ручейки утекают в нужные карманы, которым плачевное состояние областных дорог только на пользу.