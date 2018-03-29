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Глава МПС поблагодарила Россию за позитивный вклад в развитие парламентаризма
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Глава МПС поблагодарила Россию за позитивный вклад в развитие парламентаризма 

ТАСС 1 час назад
ЖЕНЕВА, 28 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Председатель Межпарламентского союза (МПС) Габриэла Куэвас Баррон поблагодарила Россию за позитивный импульс, который придала развитию парламентаризма 137-я ассамблея этой организации, состоявшаяся в октябре прошлого года в Санкт-Петербурге. Дух этой встречи проявился в Женеве, в ходе 138-й ассамблеи, и это очень важно для последующих ассамблей, заявила глава МПС в среду в интервью ТАСС.
"Россия провела очень важную, инклюзивную и репрезентативную, полную энтузиазма, превосходную ассамблею, — отметила Куэвас Баррон. — Эта ассамблея установила новый рекорд по числу выступающих, прибывших делегаций, общему числу участников. Мы считаем, что она создала новый импульс, сформировала новый энтузиазм и новое понимание МПС в качестве необходимого игрока и более инклюзивной организации".
"Этот дух Санкт-Петербурга мы хотим сохранить в наших сердцах и иметь этот импульс и дух как сейчас в Женеве, так и на следующей ассамблее", — продолжила собеседница агентства. В женевской сессии МПС, проходившей с 24 по 28 марта, приняло участие больше спикеров парламентов, чем ранее приезжало на сессии в Женеву, — 69, сказала Куэвас Баррон. «Полагаю, что это и есть влияние этого импульса. Мы всегда будем благодарны России», — резюмировала председатель МПС.
Многие участники 138-й ассамблеи в позитивном ключе говорили о «духе Санкт-Петербурга» в парламентском движении. «Все очень высоко оценивали прошлую сессию, — подтвердил в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. — Выражение „дух Санкт-Петербурга“ даже закреплено в одной из резолюций этой ассамблеи. Речь идет о том, что нужно идти на прямой диалог и организовывать сотрудничество всех парламентов во имя стабильного, мирного, бесконфликтного развития».
Итоги 138-й ассамблеи вице-спикер Госдумы расценил как «весьма позитивные». По его словам, российская делегация «работает со всеми делегациями со всех континентов и удается принимать сбалансированные, взвешенные решения». В частности, «впервые с шестикратным преимуществом в комитете по поддержанию мира и демократии была принята голосованием поправка, предложенная Российской Федерацией, к резолюции об устойчивом развитии, касающаяся необходимости межрелигиозного и межэтнического диалога в процессе разрешения конфликтов», — отметил Толстой.
Нынешняя ассамблея, собравшая около 750 парламентариев, приняла также декларацию с осуждением дискриминации и злоупотреблений в отношении беженцев и мигрантов. Тема защиты прав беженцев и мигрантов была на форуме одной из основных.
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