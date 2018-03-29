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Почтовая карточка в честь 100-летия со дня рождения советского актера А. Попова вышла в обращение в РФ
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Почтовая карточка в честь 100-летия со дня рождения советского актера А. Попова вышла в обращение в РФ 

Агентство «Москва» 1 час назад
Почтовая карточка в честь 100-летия со дня рождения советского актера Андрея Попова вышла в обращение в РФ, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ФГУП «Почта России».
«29 марта в почтовое обращение вышла почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная 100-летию со дня рождения советского актера театра и кино, режиссера А. Попова», — сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили, что на почтовой карточке с оригинальной маркой изображены портрет А. Попова и кадр из кинофильма «Отелло», снятого на студии «Мосфильм» в 1955 г. Тираж карточки составил 10 тыс. экземпляров. Она поступит в продажу в отделения «Почты России». Оттиск штемпеля специального гашения первого дня можно поставить в отделении «Почты России» по адресу: ул. Мясницкая, д. 26.
Отмечается, что почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность.
А. Попов родился в 1918 г. Среди его работ в кино: Новиков («Палата»), Адамов («Седьмой спутник»), Логунов («Укрощение огня»), Крымов («Повесть о человеческом сердце»), Дюковский («Шведская спичка»), ростовщик («Кроткая»), Назанский («Поединок»), Яго («Отелло»), Петруччо («Укрощение строптивой»). В 1965 г. удостоен звания народного артиста СССР. Скончался в 1983 г.
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