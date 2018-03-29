Максим Ликсутов: Все поезда в московском метро обновят за 8-9 лет

Максим Станиславович , программа транспортного развития была одним из первых документов действующего правительства столицы . Недавно мэр отметил, что она выполняется комплексно: строятся дороги, метро, обновился наземный транспорт, но требуются и новые подходы. Что имеется в виду?

Максим Ликсутов: Мы считаем необходимым делать акцент сейчас на нескольких вещах. Первое — это создание дополнительной транспортной инфраструктуры. Это продолжение строительства метро, в том числе Большой Кольцевой линии, первый участок которой недавно введен в строй, а в ближайшие годы она будет готова полностью. Второе — Московские центральные диаметры. Затем — программа развития радиальных направлений пригородной железной дороги, диаметр не везде целесообразен, в некоторых случаях лучше просто усилить движение пригородных поездов к вокзалам. Следующее — программа дорожного строительства. Москва планирует и дальше строить примерно по 100 километров дорог каждый год. За всем за этим стоит главное — повышение качества работы городского транспорта. Это и сервис для пассажиров, подвижной состав, билетные и тарифные решения, удобства на транспорте, мобильные приложения, которые делают жизнь удобнее, а поездку более комфортной. Все это создается в конечном счете для того, чтобы весь транспорт заслуживал все больше и больше доверия москвичей.

То есть вы работаете над «Транспортной стратегией -2»?

Максим Ликсутов: Нет, это продолжается существующая программа. Но при ее выполнении город все время делает что-то новое. Упрощает тарифы, новые виды оплаты через приложения, кольца, брелоки.

Например, для автомобилистов скоро кардинально обновится приложение «Парковки Москвы». Им сейчас пользуются 83 процента автовладельцев. Мы подумали, что водителю было бы хорошо видеть не только городские парковки, но и прилегающие капитальные, частные — надземные, подземные, и цены на них. Человек выберет то, что его больше устраивает. На первом этапе приложения водитель будет только видеть места и стоимость стоянок, а на втором постараемся интегрировать эту информацию с возможностью оплаты из одного приложения. Планируем его запустить до конца 2018 года.

Когда планируется выпустить это обновление?

Максим Ликсутов: Сейчас мы его уже тестируем, устраняем ошибки. В будущем приложение будет постоянно пополняться — по мере строительства новых городских парковок или интеграции коммерческих паркингов

Приложение по проекту «сквозной маршрут» построит дорогу так, что часть мы проедем на такси, часть на трамвае, часть на автомобиле каршеринга.

Создание таких приложений сейчас — мировая тенденция, следовать которой рекомендует Международный союз общественного транспорта (МСОТ). Тренд — транспортные приложения должны усложняться, чтобы в одной программе было максимальное количество видов транспорта и услуг. В связи с этим мы с коллегами из МСОТ сейчас думаем над так называемой «сквозной поездкой».

Что это такое?

Максим Ликсутов: В Москве есть виды транспорта, которые для столицы уже стали привычными, хотя недавно про них мало кто знал. Например, каршеринг. Москва стала уже номером один в мире по его развитию. О чем же говорит транспортная наука? Например, вам надо доехать из редакции «РГ» по улице Правды, 24, до мэрии на Тверской, 13. Прямого маршрута городского транспорта здесь нет. На личной машине ехать не хотите — проблема парковки, такси на всю дорогу дорого. Но вы знаете, что где-то неподалеку, например, на Лесной, идет трамвай. По проекту «сквозного маршрута» приложение построит дорогу до мэрии так, что часть мы проедем на такси, до остановки общественного транспорта, еще часть на трамвае, из которого выйдем там, где поблизости стоит автомобиль каршеринга, на нем и доедем до мэрии. По этому же приложению можно будет рассчитаться за весь маршрут, чтобы за весь путь не притронуться к наличным.

Наша задача — сделать это мобильное приложение так, что оно охватит все виды транспорта, сделает пользование ими максимально прогнозируемым и понятным.

Когда приложение может появиться?

Максим Ликсутов: Мы работаем над ним. Сроки определенно пока не могу назвать, так как еще никто в мире в полном объеме пока такого не запустил. Но признанные авторитеты в области развития городского транспорта — Сингапур Гонконг , Токио уже этим занимаются. У нас же сделано техническое задание на такую программу, сейчас думаем, как ее реализовать. Считаю, это вполне возможно.

Кстати, нет ли планов пустить каршеринг, как такси, на выделенные полосы?

Максим Ликсутов: Нет, таких планов нет. По выделенной полосе должны ездить профессиональные водители, которым предъявляются более жесткие требования. Они проходят ежедневные медосмотры, автобусы и машины такси — технический контроль. К машинам и водителям каршеринга предъявлять их нет смысла. Да и допуск на выделенки регламентирует не городское законодательство, а федеральное.

Недавно был случай, когда девушка купила разрешение на работу в такси в области и похвасталась в соцсети, что теперь будет ездить по выделенкам в столице, выяснилось, что у фирмы, от которой она собралась якобы работать, нет ни машин, ни водителей — она просто торговала лицензиями. Каким образом Москва борется с такими «таксистами»?

Максим Ликсутов: Я видел этот сюжет по телевизору, разрешение было получено в Подмосковье . С правительством Московской области , с ее транспортными властями у нас очень хорошие отношения, никаких проблем не возникает. Сейчас в Подмосковье активно занимаются анализом всех выданных разрешений на работу в такси. При малейшем подозрении лицензия отзывается. На любое нарушение власти жестко реагируют. И приведенный пример — тому подтверждение, так как купленная лицензия на следующий день была аннулирована.

Мы в Москве тоже постоянно проверяем базу разрешений. Часто бывает, таксисты получают лицензию и следом, например, закрывают свое ИП. Об этом мгновенно узнаем в рамках взаимоотношений с федеральной налоговой службой , и тоже такие лицензии отзываем. Эта работа будет идти постоянно, она направлена на то, чтобы рынок такси был максимально легализованным и открытым.

Если появляется безбилетник, сами пассажиры напоминают ему о необходимости провалидировать билет

По нашим планам в этом году в Москве прибавятся 15 тысяч новых такси, итого их будет 50-55 тысяч. Средний чек на поездку на такси в городе каждый год падает. А главное — сокращается длина поездки. Таксисты любили ездить на длинные расстояния, сейчас конкуренция подталкивает к тому, чтобы поездки носили короткий характер. Например, в Нью-Йорке средняя поездка 2,4 км.

А у нас?

Максим Ликсутов: В Москве пока примерно на 30 процентов длиннее. Существует проблемный вопрос с агрегаторами такси, которые повышают свою комиссию и забирают часть денег у таксистов, вместе будем думать, что можно сделать.

Вернемся к Большой Кольцевой линии, какие надежды связываете с ее развитием?

Максим Ликсутов: Первый участок, который открылся 26 февраля, перевез уже 1,183 млн пассажиров. Людей с каждым днем все больше. И это понятно. Кольцевая существенно снижает нагрузку с радиальных направлений, центра. Кроме того, метро с БКЛ придет туда, где сейчас его нет — это восемь районов столицы.

Как идет обновление подвижного состава в метро?

Максим Ликсутов: В прошлом году начали покупать поезда «Москва», в этом году придут еще 498 вагонов. Надеемся, и в будущем тоже столько же. Покупаем их по контракту жизненного цикла, то есть за них целиком в течение 30 лет отвечает производитель. Сейчас уже почти 40 процентов поездов — новые. Ограничен метрополитен только одним — возможностью производителей поставлять только определенное количество поездов. Если они могли бы изготавливать больше вагонов, Москва и закупала бы больше.

Когда обновятся все поезда?

Максим Ликсутов: За 8-9 лет. Это будет не одна и та же модель — жители постоянно нам предлагают разные новшества:, добавить зарядок для телефонов, поменять конфигурацию сидений, многое другое. Стараемся учитывать их пожелания. Более того, поезда у каждой линии будут максимально индивидуальными. Например, Филевская линия, куда «Москва» начнет поступать летом, открытая, и пассажиры попросили, чтобы можно было смотреть в окно на улицу. Часть сидений будут стоять как в электричке по ходу движения.

"Москва" со временем придет и на красную линию. Там недавно пустили восьмивагонные поезда. Пассажиры говорят -стало страшновато выходить из первых и последних вагонове. Может быть, здесь нужна укороченная конфигурация поезда?

Максим Ликсутов: Думаю, пассажирам не страшновато, скорее, непривычно. Зато то, что мы добавили восьмой вагон — сейчас так ходят уже треть поездов, существенно разгрузило линию. Но до этого мы полтора года тестировали ветку, обучали машинистов. И могу сказать: линия абсолютно безопасная, на ней не было ни одного инцидента. Поверьте, пройдет еще 4-5 месяцев, и вопросов по Сокольнической линии не будет, все привыкнут и забудут, какой она была раньше.

Когда же в нашем метро наконец-то заработают туалеты? Во всех метрополитенах за границей есть, а у нас нет.

Максим Ликсутов: В московском метро, начиная с 30-х годов, не проектировалось ни труб, ни канализации для общественных туалетов. Будем ставить модульные, вакуумные, как в самолете, отвечающие самым высоким гигиеническим требованиям. Скоро уже запустим. Первый смонтирован в переходе со станции «Библиотека имени Ленина». Компания-победитель сначала поставила одни кабинки, протестировали, они оказались неудобными. Сейчас нашли модель, подходящую для московского метро. Вход в них будет платный, по «Тройке».

Еще одна большая новость этого года — массовое снятие турникетов. Что потерял наземный транспорт и что приобрел?

Максим Ликсутов: Сегодня войти во все двери можно на 77 автобусных и 27 трамвайных маршрутах. За два месяца этого года по ним перевезли более 40 миллионов пассажиров. За поездку пассажиры выигрывают до 15 минут. Средняя поездка в наземном транспорте у нас 35-40 минут, и для некоторых это существенная экономия по сути трети времени.

В начале года, когда сняли турникеты на автобусах, количество безбилетников доходило до 13 процентов — большой рост. Средний показатель на наземном транспорте не превышает 3-5 процентов. На бестурникетных маршрутах эта цифра составляет порядка 5 процентов — что незначительно больше, чем в остальном транспорте.

Велосипедистам можно ездить по выделенным полосам. А их за ближайшие два года прибавится еще 50 километров

Хочу сказать большое спасибо москвичам за то, что, несмотря на отсутствие турникетов, они оплачивают проезд полностью. И если вдруг появляется безбилетник, сами пассажиры напоминают ему о необходимости провалидировать билет. В целом в транспорте стало на 62 процента больше пассажиров, оплачивающих свой проезд. Это дает возможность быстро обновлять подвижной состав городского транспорта.

Скоро в Москве снова откроются велопрокаты. Будет ли больше пунктов, чем в прошлом году?

Максим Ликсутов: Да — в прошлом году было 4120 велосипедов, 350 точек проката, в этом будет 430 станций со 4,3 тысячами велосипедов. Мы каждый год прибавляем количество станций, такая тенденция сохранится в ближайшие годы. Станет больше в прокате и электровелосипедов, их можно брать по тем же тарифам, что и обычные. К нам также обращаются и компании по прокату самокатов, в том числе и электрических. Переговоры идут, надеюсь, к началу сезона появится какая-то конкретика.

Тарифы на велопрокат вырастут в этом сезоне?

Максим Ликсутов: Не планируем менять. Благодаря банку-партнеру, с которыми город несет всю финансовую нагрузку на содержание парка велосипедов, цены удается сдерживать. Операционные расходы по проекту окупаются, инвестиционные — нет, но так во всем мире.

А бесстанционный велопрокатзапустят в этом году?

Максим Ликсутов: Мы посмотрели опыт других европейских городов, которые попробовали работать без жесткого регулирования велопроката, не привязанного к станции. В Берлине, например, велосипеды раскиданы везде. Выглядит ужасно, как настоящая свалка. В Москве такое недопустимо. Но технически можно сделать зоны, где можно оставлять велосипед — они определяются по сигналу ГЛОНАСС. Пока идут переговоры с прокатными компаниями. Наше условие: прокат должен быть цивилизованным, а не просто «где захотел, там и бросил».

Почему приостановили строительство велодорожек на дорожной сети?

Максим Ликсутов: В таких вопросах всегда нужен баланс интересов всех участников движения. Его поиск всегда очень непрост. Огромный город, разные интересы, разные предпочтения. Будем искать необходимое решение вместе с москвичами и экспертами. Я только напомню, что велосипедистам можно ездить по выделенным полосам. А их за ближайшие два года прибавится еще 50 километров. Добавятся и дорожки в парках и на спортивных объектах, которые построили в последнее время. Надеюсь, что и велосипедистов в Москве будет день ото дня все больше.

Ключевой вопрос

Какие ограничения движения транспорта в Москве будут действовать во время проведения чемпионата мира по футболу? Жителей об этом проинформируют?

Ликсутов: Информирование уже идет. На едином транспортном портале мы разместили раздел с информацией к тестовому матчу, который состоялся в Лужниках 23 марта между сборными России и Бразилии . Хочу отметить, что матч прошел хорошо и без происшествий. Мы запустим сайт, где разместим детальные карты, связанные с приездом и отъездом болельщиков. На стадионах работой транспортного комплекса будет и дальше руководить правительство Москвы. Но за организацию отвечает FIFA, поэтому мы согласовываем с ними все транспортные вопросы.

Будет действовать контур безопасности. Жителям района Хамовники, попавшим в него, мы постарались максимально упростить жизнь. Так как в дни проведения матчей изменятся организация дорожного движения и маршруты наземного транспорта, мы совместно с префектурой разъясним жителям происходящие изменения, поставим волонтеров, которые будут помогать ориентироваться в дни игр.

Тем, у кого есть резидентное разрешение на парковку в зоне безопасности, выдаем пропуск на проезд без дополнительных формальностей. Они уже внесены в нашу парковочную систему. Если же вам что-то нужно поменять в документах, например, вы купили новую машину, то этим занимается префектура Центрального округа. Кроме того, свои пропуска будет выдавать ФИФА — на право заехать на стадион. Смогут въезжать в зону безопасности легальные таксисты, прошедшие аккредитацию. Больше никого не пустят.

Временные выделенные полосы будут вводиться?

Ликсутов: Да, несколько полос будет. Это делается для того, чтобы официальные делегации, спортивные команды, зрители и болельщики смогли организованно доехать с минимальными задержками до стадионов "Спартак" и «Лужники». Временные полосы будем контролировать в автоматическом режиме вместе с полицейскими.

А как обстоят дела с допуском такси в аэропорты? Удастся наладить электронные очереди для легальных таксистов до чемпионата мира? Или болельщиков как прежде будут встречать жулики?

Ликсутов: Там работает Федеральная антимонопольная служба . Город целиком поддерживает ее позицию, чтобы в аэропортах был наведен понятный и прозрачный механизм допуска всех легальных таксистов на первые линии, без любых исключений. Надеемся, что этот вопрос будет урегулирован.

Маршрутную сеть «Магистраль» будете перезапускать еще раз в этом году?

Ликсутов: Радикально менять уже не будем, но количество пассажиров и там растет с каждым днем — сейчас ею пользуются уже более 500 тысяч человек в сутки. Поэтому, как минимум, добавим 20 процентов автобусов. Сейчас их там работает 650, будет, соответственно, около 800.

В этом году планировали так же запустить и первые электробусы, но конкурс, объявленный в конце прошлого года, несколько раз откладывался…

Ликсутов: В апреле он должен пройти. Откладывали, чтобы пришло максимальное количество участников. Но электробусы точно поедут в этом году.

Москва разыграет в этом году на конкурсах среди частных перевозчиков еще 29 автобусных маршрутов. Пассажиры не запутаются в них, как два года назад?

Ликсутов: Сейчас никаких резких изменений не планируется. Где-то просто добавим автобусов, где-то откроем маршруты, где их не было. В основном, изменения коснутся Новой Москвы.