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Сенсационные признания любовниц знаменитых актеров
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Сенсационные признания любовниц знаменитых актеров 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
У артистов, конечно же, куда больше возможностей для романов, чем у представителей других профессий. Гастроли, съемки в разных городах, интервью, банкеты… Часто внебрачные дети и любовницы объявляются в тот момент, когда звезда уже не может подтвердить или опровергнуть историю. Только отгремел скандал с внебрачным сыном Спартака Мишулина, как бывшая возлюбленная Александра Абдулова объявила, что он является отцом ее дочери. А балерина Елена Дмитриева сообщила о романе с Николаем Караченцовым, который якобы продолжался 23 года. «Александр любил красивых женщин…» Роман журналистки и писательницы Ларисы Штейнман с Александром Абдуловым случился до знакомства артиста с его супругой Юлией, которая в 2007 году родила ему дочь Женю. В 2000 году журналистка Штейнман пришла брать интервью у знаменитого актера, а вскоре уже переехала к Александру Гаврииловичу. «За те два года, что мы были вместе, никто не следил за его здоровьем так, как я, — рассказывала Штейнман. — Напомнить принять таблетку, сделать укол, вызвать врача было моей обязанностью…». По ее версии, они с Абдуловым расстались, так как она попробовала протестовать против его частых встреч с друзьями, гулянок: «Естественно, мое поведение многим не нравилось. И меня решили проучить — придумали историю про якобы пропавшие из дома Абдулова дорогие часы, обвинили меня. Я тогда жутко обиделась. Собрала вещи и ушла…»
Лариса Штейнман 2 года жила с Абдуловым. Она утверждает, что актер — отец ее дочери Мари-Изабель. Фото: Личный архив
Вскоре Штейнман переехала в Париж: устроилась на работу в газету, замуж не вышла, но родила дочь. Лариса рассказывала, что Абдулов, узнав о ее беременности, спросил, кто отец. Ранее версия Ларисы была такой: «Дипломат из посольства Испании в Париже. Загорелый, стройный, с прекрасными генами. В момент нашей встречи ему было 62…»
Но на прошлой неделе в эфире сразу нескольких ток-шоу Лариса Штейнман вдруг объявила, что ее 12-летняя дочь Мари-Изабель была рождена от Абдулова. Якобы они встретились, когда Александр приехал на кинофестиваль в Париже.
Мари-Изабель. Фото: Канал «Россия 1»
И вот теперь Штейнман решилась на признание: на наследство она не претендует, но хочет, чтобы дочь знала, кто ее отец. «Я не рассказывала об этом 12 лет, потому что плохо отношусь к истории о детях лейтенанта Шмидта, — говорит Лариса. — Но я открыла тайну своей дочери только недавно. Маруся отнеслась к этому спокойно». Девочка в 5 лет снималась во Франции в кино, а теперь вернулась с мамой на родину и живет в Чувашии. Так как все родственники Абдулова отказались от ДНК-теста, чтобы сравнить его результаты с ДНК дочерью Штейнман, Лариса представила на ток-шоу свитер, который якобы принадлежал актеру. На свитере нашли волосы, сделали ДНК-тест и определили, что Мари-Изабель Штейнман не является дочкой Абдулова. Но подобные тесты специалисты не рекомендуют воспринимать серьезно. 46-летняя Штейнман также заявила, что экспертизе она не доверяет.
Высказалась по поводу «дочери» и сторона Абдуловых. Вдова брата артиста Альбина Голышева утверждает: «Александр любил красивых женщин, однако детей на стороне у него нет…» Вдова артиста Юлия Абдулова сказала, что ток-шоу вообще не смотрела, а на подобные истории не реагирует. Стоит отметить, что участие в подобных программах приносит героям, которые рассказывают столь горячие истории, приличные деньги — от 500 тысяч рублей. «Мы мирились и снова встречались в гостиницах» Балерина Елена Дмитриева недавно призналась, что ее роман с Николаем Караченцовым продолжался 23 года. За это время они много раз ссорились из-за того, что актер не спешил уходить из семьи, но потом мирились. Дмитриева вышла замуж и родила дочь, потом развелась и возобновила отношения с артистом.
Николай Караченцов почти на 20 лет старше Елены Дмитриевой. Фото: Валерий ПЛОТНИКОВ/РИА Новости
Познакомились они случайно — в гостях у общих друзей. Дмитриева знала, что у актера есть семья, жена и сын, но это не помешало их отношениям. Караченцов почти на 20 лет старше Дмитриевой — кстати, такая же разница в возрасте была у Абдулова и Штейнман. «Мы мирились и снова встречались в гостиницах, и снова он кормил обещаниями…» — рассказала балерина. Она жила в Санкт-Петербурге, а Караченцов часто снимался на «Ленфильме», приезжал на пробы, с театральными гастролями. Сама она тоже ездила в Москву на встречи с кинозвездой. Дмитриева рассталась с Караченцовым незадолго до аварии, в которую он попал в 2005 году.
Елена Дмитриева утверждает, что Николай Караченцов даже предлагал ей венчаться. Но он был женат, поэтому это было невозможно. Фото: ecole-russe.com  Супруга актера Людмила Поргина отреагировала на новость о 23-летнем романе мужа резко: «Глупость! Сейчас можно говорить все что угодно. Человек борется за жизнь, ему не до того, чтобы с кем-то разбираться…»
Напомним, у Караченцова диагностировали опухоль в легком, которая после проведенных медицинских процедур уменьшилась до 3 сантиметров. Сейчас Людмила Поргина и ее знаменитый супруг находятся в Израиле, где артист продолжает лечение.
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