«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его»

Жители американского городка Дрифтвуд в штате Пенсильвания верят, что во время Гражданской войны в соседнем лесу исчез караван, который вез две тонны золота. За полтора века история обросла фантастическими подробностями: в ней есть разбойники, одержимые кладоискатели и даже призрак солдата, который охранял сокровище. В середине марта к охоте за пропавшим золотом подключилось ФБР «Лента.ру» выясняла, что искали в лесах Пенсильвании американские спецслужбы.

Истории о потерянных сокровищах часто начинаются с появления загадочного незнакомца с картой. Эта — не исключение. В 1975 году в городок Филипсбург в Пенсильвании приехал человек по имени Майк Мэлли. Он зашел в мебельный магазин, где работал 23-летний Дэннис Парада, и сразу заметил в углу металлоискатель. «Любишь клады?» — спросил Мэлли.

Параде действительно любил заниматься поиском кладов. По выходным он пропадал в окрестных лесах с металлоискателем, но пока не нашел ничего серьезного. Незнакомец сообщил, что это можно исправить. Совсем рядом есть лес с самым серьезным кладом во всей Пенсильвании, а то и в Соединенных Штатах . И он знает, где его искать.

В 1863 году в США бушевала Гражданская война. На Союзную армию северных штатов, засевшую в Пенсильвании, наступали силы конфедератов с рабовладельческого Юга. До кровопролитной битвы при Геттисберге, которая решит исход конфликта, оставались считаные месяцы.

Союзной армии требовались средства, чтобы расплатиться с солдатами. В Западной Вирджинии имелось золото, но обратить его в деньги могли только на монетном дворе в Филадельфии. Доставить ценный груз к месту назначения поручили молодому лейтенанту Джону Кэстлтону, который не мог участвовать в боевых действиях из-за ранения в бедро.

В вирджинском городе Уилинг Кэстлтон получил несколько десятков золотых слитков весом по 50 фунтов (около 23 килограммов). Сейчас один из них оценили бы в почти миллион долларов. Полтора века назад цены были другими, но и тогда речь шла об огромной сумме.

Для конспирации слитки покрасили черной краской и спрятали под вторым дном в паре тяжелых повозок, запряженных мулами. Для охраны лейтенанту выделили восемь кавалеристов, мулов вели три кучера, а дорогу показывал отставной сержант Джим Коннорс. О золоте знал только один человек — Кэстлтон.

В середине XIX века Пенсильвания была глухим и негостеприимным местом. Караван с трудом пробирался по бездорожью через зловонные болота и заросли, кишащие гремучими змеями. В одной из деревень отряду удалось добыть старую карту. Она устарела почти на 20 лет, но ничего лучше не было.

Едва оказавшись в Пенсильвании, Кэстлтон слег с малярией. Командование на время перешло Коннорсу, который довел экспедицию до городка Клэрион. Там Кэстлтону полегчало, но это было единственной хорошей новостью. Он узнал, что в Пенсильванию вошла армия Конфедерации.

Это меняло все планы. Чтобы не нарваться на врага, золото следовало везти кружным путем. Лейтенант решил направиться сначала к деревне Риджуэй, оттуда повернуть на восток и доехать до Дрифтвуда. Там он надеялся построить плот и спуститься по одному из притоков реки Саскуэханна. Оттуда рукой подать до Гаррисбурга, где располагался штаб северян.

Экспедиция добралась до Риджуэя без приключений, а вот в самой деревне их явно не ждали. Жители приняли солдат за вербовщиков Союзной армии и в самых недвусмысленных терминах объяснили, что не горят желанием умирать ни за Север, ни за Юг. Лейтенант едва унес ноги и не успел купить хинин, который помогает от малярии.

Через два дня повозки остановились в деревне Сент-Мэриз. К тому времени Кэстлтон снова захворал, и за главного остался Коннорс. В бреду лейтенант проговорился о золоте, поэтому цель экспедиции перестала быть секретом.

Наутро караван покинул Сент-Мэриз и направился к Дрифтвуду. Больше его никто не видел. Люди и золото бесследно исчезли.

Существует несколько вариантов этой легенды, в которых различаются некоторые детали. Рассказчики не вполне уверены даже в том, сколько именно золота вез Кэстлтон. Одни утверждают, что у него было 26 слитков, другие считают, что вдвое больше; The Washington Post пишет, что пропало две тонны драгоценного металла. По одной из версий, к экспедиции присоединился ирландец О'Рурк — сомнительный тип, головорез и пройдоха. Другие не говорят о нем ни слова. Даже имена Кэстлтона и Коннорса указаны только в одном источнике: газете The Pittsburgh Press 1978 года. В архивах Союзной армии не упомянут ни тот, ни другой.

Все сходятся только в одном: Коннорс уцелел. Вопрос только в том, как именно. Кое-кто считает, что по пути в Дрифтвуд экспедиция разделилась. Лейтенанту становилось все хуже, и Коннорс с парой солдат пошел за помощью в ближайшую деревню. Через 10 дней он привел в лес подмогу, но нашел только пустые повозки.

Когда Коннорс уходил, Кэстлтон и О'Рурк спорили. Один предлагал дождаться его возвращения, другой требовал переложить золото в седельные сумки и ехать через лес верхом. Коннорс не стал дожидаться разрешения спора и не знал, что все-таки решил лейтенант. После войны он любил выпить в местных барах и всегда рассказывал про золото. Возможно, его байки и превратились в легенду.

Есть и другая версия, согласно которой два месяца никто не знал, что случилось с караваном. В августе из леса в 65 километрах от Сент-Мэриз вышел Коннорс. Бывший солдат с трудом говорил и почти ничего не помнил. По его словам, на караван напали партизаны, сражающиеся не стороне Конфедерации. Они перебили всех до единого и унесли золото. Или, возможно, его спутников ужалила ядовитая змея? По его словам, могло быть и так. Он не был уверен.

Коннорс уверял, что уцелел по чудесной случайности. Командование Союзной армии не верило в чудеса и долго допрашивало выжившего. Все впустую. Он так и не сумел объяснить, что произошло. В итоге его осудили и отправили на фронт.

Поиск пропавшего золота поручили агентству Пинкертона. Детективы обошли леса от Сент-Мэриз до Дрифтвуда. Они выдавали себя за старателей и лесорубов и расспрашивали о подозрительных событиях, которые могли произойти в окрестностях. Может, на кого-то свалилось внезапное и необъяснимое богатство? Местные молчали как рыбы.

В 1865 году сотрудники Пинкертона обнаружили в лесу у Дрифтвуда полтора золотых слитка. Детективы Донован и Дуган, которые совершили находку, утверждали, что клад был закопан под срубленной сосной в шести километрах от брошенных повозок. Еще через год другие агенты отыскали в деревне неподалеку пару мулов с армейским клеймом. Владелец признался, что нашел их в лесу.

На этом официальное расследование застопорилось. Через несколько лет Донован и Дуган вышли в отставку, поселились недалеко от Дрифтвуда и продолжили искать сокровища своими силами. Если им и повезло, они никому об этом не рассказали.

В 1876 году геодезисты нашли в тех местах старое кострище, возле которого валялись человеческие кости. По разным оценкам, там погибли от трех до семи человек. Вполне возможно, это были Кэстлтон и его спутники.

Дэннис Парада утверждает, что незнакомец, которого он встретил в мебельном магазине более 40 лет назад, не только рассказал ему о судьбе пропавшего лейтенанта Кэстлтона, но и нарисовал карту. На листке перечислялись ориентиры, по которым можно найти последний лагерь экспедиции. По его словам, золото зарыто под ним. Откуда он это знает? Парада не признается. Он уверен, что однажды по его истории снимут кино, и бережет подробности для сценария.

Парада едва дождался выходных. Собрав друзей, он поехал в лес и отыскал все приметы, кроме главной, — кострища со скелетами погибших солдат. Металлоискатель тоже не издавал ни звука. Он вернулся с пустыми руками, но рассказ незнакомца не выходил у него из головы.

Пропавшее сокровище искал не только он. «В последние 20-30 лет много людей прочесывали горы в поисках золота», — говорит местный краевед Джеймс Бурке. Он заинтересовался легендой после встречи с геодезистом по имени Джек Шалл, который приехал в Пенсильванию из другого штата.

По словам Шалла, почти четверть века назад собутыльник из бара в Сент-Мэриз рассказал ему, что хранит один из слитков Кэстлтона. Он привел пораженного геодезиста домой, вытащил из-под кровати старый тряпичный мешок и продемонстрировал тяжелый брусок из желтого металла.

Бурке и его «Историческое общество горы Сион» снарядили в леса несколько поисковых отрядов, но не заметили ни малейших следов пропавшей экспедиции. Частный детектив, которого краевед нанял в Вашингтоне, долго копался в государственных архивах и не нашел там ничего полезного.

Исчерпав все разумные подступы к проблеме, партнер Бурке привлек к поискам гадалку из Нью-Йорка , специализирующуюся на вызове духов умерших. По ее словам, ей явился покойный мужчина, весьма напоминающий лейтенанта Кэстлтона. «Я лежу в яме и не могу выбраться, — якобы сказал ей призрак. — Рысь лижет мне лицо». Таинственно, но совершенно бесполезно.

В 2004 году пропавшим золотом снова занялся Кеннет Парада. К тому времени он стал профессиональным кладоискателем. На сайте его компании Finders Keepers утверждается, что всего за два года им удалось найти в Пенсильвании три крупных клада. Парада не забыл о легенде, но теперь у него были и деньги, и серьезное оборудование.

На этот раз он сумел отыскать кострище, о котором много лет назад говорил незнакомец, и несколько вещей, которые Парада счел остатками лагеря Кэстлтона. Когда он сообщил об этом властям штата, ему запретили продолжать раскопки и велели сдать все находки в музей. Историки осмотрели их и пришли к выводу, что самый старый предмет датируется 1880 годом. Остальные еще новее и не представляют ни исторической, ни культурной ценности.

Неудача не разочаровала Параду. «Я думаю об этом золоте каждый день», — признался он через три года журналисту Pittsburgh Post-Gazette. Основатель Finders Keepers продолжал исследовать лес при помощи георадаров и металлоискателей, пока не нашел крупный металлический предмет длиной около трех метров. Парада не сомневался, что это металлический ящик с золотом, но не мог проверить. По его словам, власти отказались выписать ему разрешение на раскопки. В департаменте природных ресурсов штата утверждают, что кладоискатель сам отказался платить за него полагающиеся 15 тысяч долларов.

Парада не мог понять скептицизма чиновников. Ему раз за разом отвечали, что без веских подтверждений никто и пальцем не пошевелит. «Считаем, что штат ждет, когда мы выкопаем золото, чтобы потом забрать его у нас», — написал кладоискатель на сайте своей компании. Старые ножи и жестяные банки, которые он предъявил, никого не убедили.

«Я сказал им, что не остановлюсь, пока его не выкопают, — рассказывал Парада в 2008 году. — Если умру, останется сын. Он позаботится, чтобы клад выкопали. Там что-то есть». К тому времени Finders Keepers потратила на поиски пропавшего золота около 20 тысяч долларов.

В середине марта ФБР разбило лагерь в 15 километрах от Дрифтвуда. В лесу появился большой синий шатер, рядом — трейлер и фургон спутниковой связи. Вокруг суетились десятки агентов и представители властей штата. Среди них расхаживали довольный Парада и другие сотрудники Finders Keepers. Кладоискатель отказался объяснять, что происходит: по его словам, ФБР не велит болтать.

Местные жители не верили своим глазам. Неужели у них под носом все это время лежали две тонны золота? Чтобы до такой степени заинтересовать ФБР, мало досужих баек. Требуются очень веские доказательства. Но какие? «Это само по себе загадка», — заявил New York Times краевед Бурке.

Историк Аллена Гуэтцо из Геттисбергского колледжа сомневается, что лейтенант Кэстлтон и его золото действительно существовали. «Нет никаких бумаг, никаких описаний, писем, официальных отчетов, никакого документального подтверждения», — цитирует его Pittsburgh Post-Gazette.

Бурке потратил на поиски пропавшего сокровища не один год и в итоге потерял веру в легенду. «Мы не нашли достоверного подтверждения, что золото вообще было, — утверждает он. — Ходит масса историй разного рода, но ничего, что можно подкрепить документами». Интерес ФБР все меняет.

19 марта ФБР объявило, что в лесу возле Дрифтвуда велись санкционированные судом раскопки, связанные с текущим расследованием. Организация не стала распространяться о его целях. Согласно пресс-релизу, поиски закончились неудачей и 14 марта были свернуты. Несмотря на это, по сообщению The Washington Post, в закрытом на бумаге лагере ФБР продолжала кипеть работа.