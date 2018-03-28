Джонсон похвастался успехами Кембриджа

"Университет Кембриджа один получил больше нобелевских премий, чем все университеты в России и Китае, помноженные на два. У нас самая яркая и динамичная культурная среда с одним только Британским музеем, который привлекает больше посетителей, чем целых 10 европейских стран, которые сегодня называть будет бестактно", — заявил он в среду, выступая на пасхальном банкете мэра Лондона.