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Джонсон похвастался успехами Кембриджа
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Джонсон похвастался успехами Кембриджа 

РИА Новости 1 час назад
ЛОНДОН, 28 мар — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон похвастался тем, что университет Кембриджа вырастил больше лауреатов Нобелевской премии, чем университеты России и Китая.
"Университет Кембриджа один получил больше нобелевских премий, чем все университеты в России и Китае, помноженные на два. У нас самая яркая и динамичная культурная среда с одним только Британским музеем, который привлекает больше посетителей, чем целых 10 европейских стран, которые сегодня называть будет бестактно", — заявил он в среду, выступая на пасхальном банкете мэра Лондона.
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