Жуткое общежитие на севере Волгограда может рухнуть не дождавшись конца капремонта

Жильцы превратившегося в жуткую иллюстрацию к фильму ужасов общежития в Тракторозаводском районе Волгограда просят представителей городской власти о помощи. Подвал общежития полностью затоплен водой. Само здание из-за отсутствия гидроизоляции на грани обрушения.

Подвал общежития сравнивают в ворота в преисподнюю

Общежитие на улице Дегтярёва, 6 можно в прямом смысле найти по запаху. Зловоние исходит из подвального помещения, где все по колено залито водой и канализационными стоками. Посетителей встречают груды мусора, обломков и бытовых отходов, разбросанных вокруг здания. При входе в парадную, запах играет другими нотами. Потолки здания покрыты черным слоем копоти от пожаров. Символично, что общежитие по адресу Дегтярёва, 6 горело шесть раз, и вернуть внешний облик в былое состояние еще ни разу не удавалось.

Из затопленного подвала исходит зловонный запах

Жильцы общежития начинают экскурсию по зданию с душевых, в которые уже давно никто не ходит, чтобы помыться. Две из них капитально отремонтировали, но после ремонта, потолки, стены и даже двери почти сразу покрылись плесенью. Ходить по полам также опасно. Поэтому прогнившие доски для подстраховки накрыли старыми дверьми.

Жильцы боятся провалиться на этаж ниже

Общежитие с первого по пятый этаж насквозь пропитано влагой. От сырости разбухают, стены, осыпается штукатурка, Само здание проседает и в любой момент может обрушиться.

— Я больше пятнадцати лет живу в этом общежитии, — рассказывает Галина Лебедева . — Управляющие компании у нас меняются регулярно. Новые пришли чуть больше трёх лет назад. Мы в глаза их не видели. А сумма в платёжках астрономическая. В квартирах такую сумму не выставляют. У нас на троих человек больше четырёх тысяч выходит. А вот у соседки семь человек проживают, так у них двенадцать тысяч за месяц в квитанции.

Так выглядит коридор на первом этаже

Почти в каждой квартире общежития живут дети. В одной из комнат проживали школьники, но из-за нечеловеческих условий они были вынуждены переехать к родственникам. Жилплощадь поедает всё та же плесень, с потолка не перестаёт капать вода, а стены буквально облеплены комарами, которые живут внутри здания круглый год.

В таких условиях проходит чьё-то детство

— Нам и нашим детям приходится дышать этой сыростью и плесенью, — жалуется жительница общежития Ольга Яковлева . — Повсюду слышен кашель. Боюсь, дети не будут успевать выздоравливать. У соседки сын медкомиссию в военкомате проходил. Парню 18 лет, был абсолютно здоров, а через полгода ему уже операцию на правое лёгкое сделали.

От сырости местами не работает электропроводка

Газовые трубы в общежитии жильцы называют бомбой замедленного действия. От вечной сырости они проржавели и в любой момент могут дать течь.

— Мастер из управляющей компании даже не понял, что по этой трубе газ проходит. Если на верхних этажах люди отчаянно борются с плесенью собственными силами, то трубы не заштукатурить и самостоятельно не заменить. Мало случаев по всей России со взрывом бытового газа?

По поводу горе-общежития жильцы обращались в администрацию. В прошлом году городские власти признали дом пригодным для проживания.

— Мы делали запрос в администрацию Тракторозаводского района, но получали лишь отписки, — рассказывает жительница Малика Каирова. — Техническое состояние дома по мнению администрации приемлемое. Мы попросили, чтобы нам показали заключение экспертной комиссии с подписями. В итоге, нам принесли экземпляр 2013 года. Нам остаётся лишь полагать, что никакой комиссии в 2017 году не было.

Жильцы собрались выяснить отношения с представителями УК В одном из пунктов ответного письма от администрации была рекомендация, адресованная управляющей компании оказать содействие собственникам помещений. А именно, подготовить предложения по перечню работ, смете расходов, сроку проведения капитального ремонта. Из-за плачевного состояния дома директор управляющей компании давать рекомендации по восстановлению дома затрудняется. Руководство УК «Волгокомсервис» также пояснило, что в июне-июле намерено отказаться от дома №6 на улице Дегтярёва.

Ни один потолок в здании сухим не остался

— Я считаю, что нашей компании достался самый плохой домовой фонд, — рассказвает дирктор управляющей компании Игорь Башкамов. — Общежитие нам попало по наследству от другой управляющей компании с уже большими проблемами. У жильцов дома два миллиона задолженности перед нами, но заявки от жильцов пачками приходят. Денег на ремонт взять попросту неоткуда. Неужели они на нашу милость рассчитывают? Даже этих двух миллионов толком ни на что не хватит. Думаю, что на помощь администрации рассчитывать тоже не стоит. Отсутствие гидроизоляции, которая не была должным образом сделана после ремонта в 2009 году стало основной причиной сырости в помещении и подвале. Впоследствии это привело к антисанитарным условиям и разрушению здания. Хочу обратить внимание на отношение к чистоте и порядку самих жильцов. Так уж получилось, что в этом общежитии чистоплотных и доброжелательных людей единицы. Наши слесари постоянно вынимают из труб то половые тряпки, то предметы женской гигиены, то пищевые отходы. Да и благодарности от этих людей не дождешься.

Строительный мусор выбрасывают прямо из окон

Примечательно, что в этом доме капремонт проходил 10 лет назад. На проведение ремонтных работ было выделено 30 миллионов рублей. На эти деньги должны были обновить душевые и туалеты с заменой инженерных коммуникаций, а также привести в порядок фасад здания. Но денег хватило лишь на пятый и четвертый этаж левого крыла общежития. По данным администрации, до логического завершения ремонта не хватало ещё двадцати миллионов рублей, но этих средств в бюджете уже не было.

Жильцы общежития боятся проснуться под завалами

В Госжилнадзоре пояснили, что жильцы пошли правильным путём, обратившись в районную администрацию и Роспотребнадзор . Собственники также могут рассчитывать на то, что экспертиза дома на предмет аварийности может быть сделана за счёт бюджетных средств. Это возможно лишь в том случае, если межведомственная комиссия сделает предварительную оценку здание и сделает заключение о том, что оно нуждается в проведении экспертизы. Более развёрнутый комметраий по состоянию дома обещали предоставить в ближайшее время

Это не единственное проблемное общежитие Тракторозаводского района. Многие люди из рушащегося жилого здания на улице Жолудева, 16 годами ждут переселения.