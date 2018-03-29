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Азербайджанец пытался выколоть подростку глаза в Тбилиси
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Азербайджанец пытался выколоть подростку глаза в Тбилиси 

Sputnik Азербайджан 1 час назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 29 мар — Sputnik. Гражданин Азербайджана обвиняется в нападении на подростка в лифте в Тбилиси, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на телеканал Rustavi2.
В настоящее время ребенок все еще остается в Тбилисской детской центральной больнице имени Иашвили под присмотром врачей.
Врачи оценивают состояние здоровья 13-летнего мальчика как стабильное.
По словам очевидцев, инцидент произошел в среду днем в лифте жилого дома в седьмом квартале Важа-Пшавела. По словам местных жителей, 22-летний обвиняемый вошел в лифт, где находился несовершеннолетний, на одном из этажей. Вскоре соседи услышали жуткие крики и сразу же вызвали полицию и «Скорую помощь».
По распространившейся информации, нападавший пытался выколоть мальчику глаза и задушить его веревкой. Родственница пострадавшего исключила попытку сексуального насилия.
"Он (нападавший — ред.) сказал: «Я должен принести тебя в жертву сатане», и начал душить ребенка. Он был сатанистом", — рассказала женщина, имя которой не разглашают.
Нападавшего задержали на месте, а пострадавшего в срочном порядке отвезли в больницу. Как рассказали очевидцы, у него все лицо было в крови. Опасались, что он может потерять зрение, но, согласно последним данным, все обошлось.
Мальчика поздно ночью осмотрел офтальмолог. Хирургическое вмешательство на глаза 13-летнему пострадавшему не понадобилось, но у него все же есть проблемы со зрением. У мальчика также сотрясение мозга и кровоизлияния.
Уголовное дело возбуждено по статье «систематические побои либо иное насилие, причинившие физические или психические страдания потерпевшему в отношении заведомо для виновного несовершеннолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного», что карается лишением свободы на срок от 4 до 6 лет.
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