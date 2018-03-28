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Российские пользователи часто теряют один наушник AirPods
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Российские пользователи часто теряют один наушник AirPods 

Apple Insider 47 минут назад
Фото: Apple Insider
Когда Apple представила беспроводные наушники AirPods, многие выразили обеспокоенность высокой вероятностью потери одного из наушника, поскольку левый и правый ничем не соединены между собой. В действительности все оказалось именно так, и российские обладатели AirPods не стали исключением, проводя на «барахолках» время за поиском нужного наушника.
Сервис объявлений «Юла» проанализировал продажи беспроводных наушников Apple и пришел к выводу, что наибольшим спросом среди покупателей пользуется левый наушник AirPods. Его ищут и покупают почти в два раза чаще, чем правый, при этом средняя цена левого наушника на 50 рублей дешевле — 4164 рубля против 4250 рублей за правый.
Статистика действительно интересная, поскольку только подобные площадки могут ее предоставить — не покупать же каждый раз новые наушники, если потерян всего один. Поэтому многие начинают искать потерю в сервисах с бесплатными объявлениями, зачастую потому, что это гораздо дешевле.
Apple может представить новое поколение беспроводных наушников AirPods во второй половине этого года. Пока непонятно, чем новые AirPods будут отличаться от текущего поколения. Внешний вид наушников, скорее всего, не изменится, апгрейду в основном подвергнется «начинка», увеличив время автономной работы и улучшив качество прослушивания.
А вы уже теряли один из наушников AirPods?
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