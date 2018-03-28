Британия может «напороться» на жесткий Brexit

Москва, 28 марта — «Вести. Экономика» Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поставила Великобританию на путь, с которого обратной дороги нет, когда 29 марта она запустила статью 50, официально уведомив ЕС о том, что страна выходит из Евросоюза. После этой даты у Великобритании было два года, чтобы разобраться со сделкой о разводе с оставшимися 27 членами ЕС. Однако за год до того как Великобритания отделится нет никакой определенности. Фактически, Brexit без сделки или «жесткий Brexit» может быть отличной возможностью. В первую очередь необходимо рассмотреть торговые и иммиграционные соглашения. Однако даже если завтра Великобритания и ЕС смогут договориться о сроках и условиях этих вопросов, это не будет ратифицировано, если правительство Великобритании не найдет способ разрешить спорный вопрос о том как следует урегулировать границу между Ирландией и Северной Ирландией. ЕС хочет избежать жесткой таможенной границы на острове. Независимые исследовательские центры, такие как Economist Intelligence Unit, ожидают, что соглашение будет заключено. Но, как предупреждает EIU, несмотря на то, что полагается, что Великобритания заключит соглашение о свободной торговле (FTA) с ЕС, есть реальная возможность брексита без соглашения, и переговоры, скорее всего, будут сорваны во время переговоров по торговле в 2019 году".

Транши Великобритании для ЕС Единственным спасением является то, что ЕС поддержал предложение Великобритании о сделке по переходному периоду, которая позволяет Великобритании внедрять новые законы и реализовывать процессы в течение определенного периода времени после выхода в следующем году. Это позволит избежать риска внезапного и резкого воздействия на экономику. В этом случае переходный период составляет около двух лет после Brexit, хотя некоторые считают, что переходный период вызывает тревогу. EIU предупреждает, что если к моменту Brexit'а не будет заключена сделка, номинальный ВВП Великобритании к 2022 году будет на 2,7% ниже основного прогноза. Основной сценарий предусматривает сделку по торговле и иммиграции, и реальный рост ВВП составит в среднем 1,8% в год в 2020-2022 годах. "Соглашение о переходном периоде дает бизнесу определенную уверенность в том, что у него будет время приспособиться к новым отношениям между Великобританией и ЕС. Тем не менее, Brexit приведет к разрушению, с которым будет трудно справиться", — сказала Ана Николс из EIU. Высокие барьеры регулирования окажут широкое влияние на все: от банковских активов до рынков. При сценарии жесткого Brexit в сфере здравоохранения можно ожидать снижение расходов на 90 фунтов стерлингов на человека из-за замедления роста налоговых поступлений, который будет компенсироваться фактическим ростом расходов на здравоохранение, причем, при наихудшем сценарии будет отмечен дефицит в столь необходимом секторе медицины. Между тем «британские автомобилестроители будут стремиться к расширению на другие экспортные рынки, но также должны будут стимулировать внутренний спрос. В условиях жесткого Brexit продажи автомобилей в 2022 году снизятся на 13% по сравнению с вариантом, при котором Великобритания заключила бы соглашение о свободной торговле».