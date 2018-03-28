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Скотланд-Ярд: Скрипалей начали травить в собственном доме
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Скотланд-Ярд: Скрипалей начали травить в собственном доме 

BFM.RU 59 минут назад
Фото: ТВ Центр
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия впевые подвергнись воздействию нервно-паралитического вещества у себя в квартире. К такому выводу пришли специалисты Скотланд-Ярда, говорится в сообщении Службы полиции Лондона, передает «Интерфакс».
«По итогам детального экспертно-криминалистического и научного исследования детективы полагают, что Скрипали впервые контактировали с нервно-паралитическим веществом по адресу своего проживания», — отмечается в сообщении.
По данным британской полиции, следы отравляющего вещества были найдены в нескольких местах в Солсбери, но в более низкой концентрации, чем в доме Скрипалей. Самая высокая на данный момент концентрация обнаружена на входной двери. «Те, кто живет по соседству со Скрипалями, могут увидеть, что полицейские проводят обыски, но я хочу заверить, что риск остается низким и наши обыски являются мерой предосторожности», — отметил старший координатор национальных усилий по борьбе с терроризмом Дин Хейдон. Расследование инцидента продлится несколько месяцев.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в Солсбери. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.
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