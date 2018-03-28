Скотланд-Ярд: Скрипалей начали травить в собственном доме

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия впевые подвергнись воздействию нервно-паралитического вещества у себя в квартире. К такому выводу пришли специалисты Скотланд-Ярда, говорится в сообщении Службы полиции Лондона, передает «Интерфакс»

«По итогам детального экспертно-криминалистического и научного исследования детективы полагают, что Скрипали впервые контактировали с нервно-паралитическим веществом по адресу своего проживания», — отмечается в сообщении.

По данным британской полиции, следы отравляющего вещества были найдены в нескольких местах в Солсбери, но в более низкой концентрации, чем в доме Скрипалей. Самая высокая на данный момент концентрация обнаружена на входной двери. «Те, кто живет по соседству со Скрипалями, могут увидеть, что полицейские проводят обыски, но я хочу заверить, что риск остается низким и наши обыски являются мерой предосторожности», — отметил старший координатор национальных усилий по борьбе с терроризмом Дин Хейдон. Расследование инцидента продлится несколько месяцев.