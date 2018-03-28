Весенняя ярмарка предлагает франшизы на любой кошелек

В столице открылась трехдневная выставка продажи франшиз BuyBrand Franchise market 2018. Корреспондент «ВМ» отправился туда в поисках самых популярных и выгодных бизнес-предложений Москвы

За три дня весенний центр продажи франшиз посещают, по расчетам организаторов, около четырех тысяч предпринимателей со всех регионов России , стран СНГ и Дальнего зарубежья. Ожидается, что суммарный инвестиционный потенциал заключенных сделок составит более 40 миллиардов рублей, учитывая, что 85 процентов посетителей приходят с конкретной целью — купить франшизу.

Франчайзинг, если говорить просто, — это возможность открыть свой собственный магазин, но с вывеской известной компании. При этом вам помогут и найти помещение, и подобрать персонал, и сделать ремонт, и даже товар отгрузят, главное — не забывать вовремя оплачивать счета. Но владелец франшизы должен сначала «довести до ума» бизнес-схему, отработать процессы, доказать эффективность.

На выставке будущих покупателей заманивали не только девушками-моделями, но и «фишками» предлагаемого бизнеса.

Одни угощали выпечкой или мороженым (действительно вкусным и необычным. — «ВМ»), другие — кофе, а кто-то пошел по пути демонстрации новинок виртуальной реальности. Некоторые покупатели привели с собой детей, которые не преминули нацепить шлем и взять в руки ВР-автомат.

Спустя секунды они «оказались» в разрушенных кварталах иракского Мосула в роли морпехов, охотящихся на террористов. В развлекательном сегменте такие франшизы весьма популярны.

Скромно выглядел стенд известного в столице бренда, предлагающего услуги в сфере медицинских анализов.

У бренда около 1070 офисов, из них половина — по франчайзингу. Окупается такая точка в зависимости от разных обстоятельств за два с половиной — три года, поясняют менеджеры.

— Наша задача — не продать франшизу, а найти партнера, который будет идти вместе с нами и развивать бренд, работать для пациентов, будет удовлетворен бизнесом и заработает на этом, — рассказал «ВМ» Роман Петухов, глава отдела организации медофисов. — Все инвестиции партнер делает сам: находит помещение, ремонтников, персонал. Мы рекомендуем подрядчиков, обучаем сотрудников. Его будут консультировать менеджеры, маркетологи, юристы.

В лидерах франчайзинга компании, предлагающие кофейни «под ключ». В сфере питания верх держат известные марки ресторанов итальянской кухни, которые уже 20–25 лет работают на российском рынке. А также мировые лидеры в сети пиццерий. Все эти давно обкатанные бизнес-процессы продаются партнерам-франчайзи.

Правда, стоят дорого — 3–5 миллионов рублей здесь не хватит. Неожиданно в списки лидеров вырвалась региональная сеть из Томска , которая только примеряется к столичному региону, где планирует продавать франшизу на торгующие мороженым кафе.

Впрочем, как выяснилось, томичи прорвались в столицу с «черного хода» — они продают готовое мороженое одной из крупнейших продуктовых сетей.

Кстати, представители регионального бизнеса жалуются на столичные арендные цены — из-за них, а также высокой цены логистики растет и стоимость франшизы для будущих партнеров.

Франшизы активно продает один из сотовых операторов «большой тройки»: он предоставляет франшизы в виде розничных магазинов, в том числе и в Москве. Популярны франшизы в сфере обучения детей: продаются детские сады, работающие по зарубежной программе, школы быстрого чтения и счета.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Сойак, глава комиссии опоры России по франчайзингу:

— На выставке представлены 87 компаний, которые активно предоставляют услуги франчайзинга. Есть среди них сильные бренды федерального уровня, есть развитые региональные сети, которые только заходят в столицы. Есть иностранные, мировые компании, которые работают в России по франчайзисистеме.