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Скотланд-Ярд назвал предполагаемое место отравления Скрипалей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Скотланд-Ярд назвал предполагаемое место отравления Скрипалей 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Скотланд-Ярд полагает, что Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия впервые подверглись воздействию отравляющего вещества в своем доме, передает РИА «Новости».
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