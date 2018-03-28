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Скотланд-Ярд назвал предполагаемое место отравления Скрипалей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших
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Скотланд-Ярд назвал предполагаемое место отравления Скрипалей
Национальная Служба Новостей
1 час назад
Фото:
Национальная Служба Новостей
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Скотланд-Ярд полагает, что
Сергей Скрипаль
и его 33-летняя дочь Юлия впервые подверглись воздействию отравляющего вещества в своем доме, передает
РИА «Новости»
.
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