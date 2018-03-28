«Кубанцы на встрече губернатора и членов СПЧ пытались докричаться до власти»

На повышенных тонах в этот день говорили многие кубанцы, посетившие итоговое мероприятие выездного заседания Совета по правам человека при президенте РФ. Жители края на встрече губернатора и членов СПЧ пытались докричаться до власти. Это еще более подчеркивало отличие приехавших из Москвы членов СПЧ во главе с Федотовым, которые в конце дня выполняли не столько функцию правозащитников, сколько успокаивали собравшихся и призывали к диалогу.

То, что мероприятие прошло в жарких дискуссиях, позже в своем телеграм-канале написал и сам Вениамин Кондратьев. Однако трудно передать тот накал страстей, который царил в эту среду в малом зале здания Кубанского казачьего хора, где проходило мероприятие. Примечательно, что изначально оно должно было пройти в здании администрации края, однако потом региональные власти решили сменить дислокацию и дать возможность поприсутствовать здесь всем желающим. Впрочем, среди самих желающих было значительное число тех, кто хотел в буквальном смысле докричаться краевой власти о своих проблемах. И это притом, что мероприятие должно было быть протокольным и представлять собой отчет членов СПЧ, в течение трех дней изучавших проблемы Кубани и ее жителей. Но все пошло наперекосяк.

О необходимости поиска конструктива в решении проблем заявлял и Вениамин Кондратьев, и Михаил Федотов. Собственно, данное мероприятие было направлено на то, чтобы члены Совета при президенте могли публично сформулировать «карту проблем» региона и озвучить возможные пути их решения. Но диалога у федеральных общественников и региональной власти не получилось, поскольку формат беседы задали пришедшие на встречу жители края, решившие через крик донести до губернатора свою проблему, чтобы тем самым ускорить ее решение.

Будь зал поменьше, то может быть из этого что-то и вышло путное. Однако несколько десятков одновременно выкрикивающих с места о своих проблемах граждан явно не могли добиться ничего, кроме срыва мероприятия. Не помогло утихомирить кубанцев и традиционное губернаторское предложение жалобщикам решить свои проблемы прямо после встречи с сидящими в зале чиновниками (кстати, на мой взгляд, это не популистский ход — на других подобных мероприятиях губернатору таким же образом сводил своих подчиненных с жаловавшимися гражданами). Но идея не увенчалась успехом.

Добавили сумбуру и жаркие споры Вениамина Кондратьева непосредственно с некоторыми членами СПЧ. С кем-то из них он спорил по поводу обоснованности предложений ставить интересы конкретных граждан выше закона. А кто-то, наоборот, пытался привлечь губернатора к проблемам здравоохранения. А в разгар выяснения ситуации с больницей Анапы выяснилось, что мэр города, который должен был присутствовать на мероприятии, сейчас находиться в аэропорту, что вызвало публичное неудовольствие главы края.

А что же члены СПЧ? Они рассказали, что со времен прошлого посещения края в 2014-м году многие проблемы, выявленные тогда, стали решаться. Правозащитники рассказали о болевых точках региона: о проблемах обманутых дольщиков и обладателей долгостроев (включая собственников «Пушкинского дола» в Геленджике), о проблеме с экологией в крае, о недостатках и достижениях кубанского здравоохранения, о дефиците лекарств, о проблемах фермеров (часть из которых решается), о трудностях местных заключенных и о резонансном задержании кубанского координатора «Голоса» Давида Канкии, чьи злоключения вызвали много вопросов. Кроме того, члены СПЧ обратили внимание на то, что столь жаркие дискуссии говорят о пробелах в работе властей с населением края, что говорит о необходимости ротации в общественном совете при губернаторе, а также о важности создания общественных советов при ключевых ведомствах региона и местных силовых структур.

Услышит ли пожелания правозащитников местная власть — серьезный вопрос, учитывая, что поднятый пришедшими на встречу кубанцами шум этому явно не способствовал. Впрочем, если администрация края все же прислушается к советам членов СПЧ и интенсифицирует свою работу с общественниками и проблемными гражданами, то можно надеяться, что таких шумных мероприятий станет меньше. И потому, что проблемы граждан будут более тщательно изучаться местными властями. И потому, что сами граждане, чаще общаясь с властями, научатся культуре диалога, которой на Кубани сейчас недостает. Впрочем, сама попытка диалога между властями и жителями уже есть. И это — хорошо. Лиха беда начало».