Люблино получит храм

Русская православная церковь построит новый храм на юге столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Московской патриархии.

Решение о возведении храма Петра и Павла в Люблине согласовал глава Финансово-хозяйственного управления Московской патриархии РПЦ митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Церковь будет возведена на Тихорецком бульваре.

Стены храма планируют выполнить из цилиндрованного бревна лиственницы, предусмотрена многоскатная крыша. Новая пятикупольная церковь сможет вместить до 750 прихожан. Также предусмотрен круговой обход вокруг храма для проведения крестных ходов.

Строение будет иметь пять куполов, в западной части предусмотрена свечная лавка. На втором этаже предполагаются комната для хора и подсобное помещение с доступом в колокольню.

Петропавловский храм будет расположен в северной части участка. Он дополнит действующий храм.

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