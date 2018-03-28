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Люблино получит храм 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Русская православная церковь построит новый храм на юге столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Московской патриархии.
Решение о возведении храма Петра и Павла в Люблине согласовал глава Финансово-хозяйственного управления Московской патриархии РПЦ митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Церковь будет возведена на Тихорецком бульваре.
Стены храма планируют выполнить из цилиндрованного бревна лиственницы, предусмотрена многоскатная крыша. Новая пятикупольная церковь сможет вместить до 750 прихожан. Также предусмотрен круговой обход вокруг храма для проведения крестных ходов.
Строение будет иметь пять куполов, в западной части предусмотрена свечная лавка. На втором этаже предполагаются комната для хора и подсобное помещение с доступом в колокольню.
Петропавловский храм будет расположен в северной части участка. Он дополнит действующий храм.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир Ресин, советник патриарха по вопросам строительства:
Москва уже набралась достаточно опыта в возведении храмов, чтобы делиться им с регионами. Но мы не должны думать только о строительстве. В первую очередь нужно помочь формированию активного прихода, который сплотит жителей района вокруг возведения будущего храмового комплекса и обеспечит духовную жизнь населения. Мы должны оперативно реагировать на любые события и настроения москвичей. Необходимо поддерживать уже сформированную систему диалога с жителями районов.
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