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Большие данные дают преимущества 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Представители крупных компаний и государственных ведомств 28 марта собрались на VII форуме BIG DATA 2018. На мероприятии обсудили, как обработка огромного объема информации может приносить пользу.
Сам термин Big data известен в узких кругах специалистов. Впервые в 2008 году его ввел в обиход специалистов главный редактор журнала Nature Клиффорд Линч. Это набор методов и подходов для обработки огромных потоков информации. И она исчисляется не сотнями и даже не миллионами гигабайт данных. А со стародавних времен известно, что тот, кто владеет информацией, управляет миром. И компании готовы тратить существенные ресурсы, чтобы ее получать.
По оценкам организаторов, в форуме BIG DATA 2018 приняли участие около 500 специалистов. Они как никто понимают, насколько сильно изменился мир. Многие отрасли чуть ли не полностью уходят в интернет. Междугородную телефонную связь сменили мессенджеры, онлайн-магазины литературы приводят к закрытию книжных прилавков.
Причем существует тенденция, что каждая новая технология все стремительнее вытесняет старую. Формируется новая, цифровая экономика. И Big data в этом процессе играет большую роль. Новая экономика строится на принципе честной конкуренции, говорят эксперты. На цифровом рынке победит только качественный продукт.
Об огромной пользе Big data рассказывали не только представители крупных компаний, но и государственные ведомства. Начальник Управления ИТ Федеральной налоговой службы России Татьяна Матвеева отметила, что современные технологии по сбору информации позволили им решить ряд серьезных проблем.
— За технологиями будущее, идет работа над тем, чтобы сделать часть услуг более удобными, — отметила она. — И Big data в этом плане нам сильно помогает. Со своей точки зрения мы, к примеру, можем использовать полученную информацию для борьбы с мошенническими схемами в сфере уплаты налогов.
Технологий не следует бояться. Главное — научиться ими управлять. И тогда они могут приносить ощутимую пользу.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Наталья Дубова, программный директор форума BIG DATA 2018:
— Владеем данными — владеем миром. Такое заявление не будет преувеличением, если под «владеем» подразумевать «умеем собирать, анализировать и извлекать смысл» из всех данных, которые релевантны вашей деятельности. Данные — фундамент цифровой трансформации, это обязательное условие инноваций.
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