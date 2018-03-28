Почему Петербург «тонет» в нелегальных объявлениях

Давно прошли времена, когда листовки на столбах по наивности вешали граждане, желающие продать квартиру или купить бытовую технику. Сейчас такого рода рекламой занимаются исключительно компании, причем, появилась даже целая прослойка фирм-профессионалов, которые специализируются на порче фасадов. Найти их не сложно — на электронных досках десятки предложений по расклейке объявлений.

Под видом потенциальной клиентки корреспондент «РГ» обратилась в одну из таких фирм.

— Где вы хотите, чтобы мы повесили ваши объявления? Ведь тут все от района зависит. В центре почти сразу срывают, а вот в районе проспекта Просвещения может и неделю провисеть, — деловито объясняет владелец фирмы.

Его контора существует уже несколько лет, от конкурентов он отличается тем, что вешает рекламу максимально высоко, его сотрудники ходят с лестницами. Это нужно, чтобы объявления не могли сорвать дворники или случайные прохожие. Бизнесмен предлагает организовать целую рекламную кампанию: умельцы разработают дизайн объявлений, расклейщики развесят их на столбах, а чтобы охват аудитории получился наиболее полным, дополнительные листовки можно разбросать по почтовым ящикам в парадных.

— У нас есть ключи от сотен парадных в центре города, — хвастается бизнесмен.

Завлекать людей с помощью объявлений на столбах — выгодно, это целая индустрия

— А будут ли претензии? — робко спрашиваю, намекая на штрафы для компаний, заказывающих нелегальную рекламу.

Бизнесмен долго смеется и говорит, что штрафуют, мол, только неопытных, кто вешает листовки на клей. А вот если использовать скотч, то тогда, якобы, даже самый суровый дворник дурного слова не скажет.

В качестве бонуса собеседник предлагает следить за расклейщиками в режиме реального времени через веб-камеры, которые они носят с собой. Использование ноу-хау — это четыре дополнительных рубля за каждую листовку, в среднем же наклеить незаконное объявление стоит в конторе от 15 рублей за штуку.

Объявление на фасаде в центре города висит не более суток. Листовки срывают дворники и общественники. Правда, приводить город в порядок — рискованное занятие. За прошлый год на активистов, срывающих объявления, нападали десять раз. С начала марта произошло уже два таких случая. Как рассказал «РГ» руководитель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански, у одного пострадавшего сотрясение мозга, у второго — разбит нос. На общественников напали, когда они срывали с фасадов объявления о распродаже финской одежды на Загородном проспекте. Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося, а активисты выясняют, что это за ярмарка и кто ее организатор.

Сама распродажа проводилась в углу магазина, арендованном на несколько дней. Якобы элитные куртки и дубленки были выставлены в закутке огороженном от торговой зоны кусками ватмана. А на вешалках пестрел логотип «Т28» — единственный намек на организаторов ярмарки.

Как выяснила "Российская газета" , такая компания (второе название «Team28») реально существует и позиционирует себя как прямой поставщик одежды из-за границы. Она регулярно проводит набор сотрудников на туманные вакансии вроде «сейлера», «менеджера» или «помощника руководителя». В Петербурге , как следует из описания вакансий, действует уже девять представительств этой фирмы. Контора на своих порталах утверждает, что занимается выставочной деятельностью и задача сотрудников — организовать ее с широкой «рекламной кампанией».

В рунете сотни отзывов о том, что за такими мероприятиями как раз скрываются подвальные распродажи, а сами сотрудники оклеивают стены домов толстым слоем объявлений. По данным УФНС, фирма «Т28» в Петербурге существует с 2015-го года и предоставляет недостоверные сведения в налоговую.

Сама работа, как следует из отзывов, заключается в том, чтобы уговаривать пожилых людей приобретать вещи на распродажах. Фиксированной ставки у работников нет, вся зарплата — это проценты с продаж. Причем, если верить объявлениям о вакансиях, за месяц можно заработать 80-120 тысяч рублей.

В социальных сетях сотрудники фирмы регулярно публикуют отчеты с заграничных корпоративов, которые с большой вероятностью оплачены с тех самых дубленок, что проданы в подвалах доверчивым пенсионерам.

И это только одна фирма, которая скрывается за листовками на фасадах. А есть еще псеводориелторские конторы, предлагающие дешево снять жилье. Когда к ним приходят клиенты, им показывают фото квартиры, берут 10-15 тысяч рублей якобы арендной платы, дают адрес. По приезду на место выясняется, что никто в доме квартиру не сдает, а мелким шрифтом в договоре обманутые люди находят фразу, что заплатили они не за съем жилья, а за информационные услуги. Точно так же на фасадах вешают объявления частные кредиторы, готовые дать в долг сотни тысяч рублей, а потом забирающие у людей недвижимость. Рекламируются таким образом и всякие незаконные услуги, вроде изготовления поддельных справок.

И, как ни крути, получается, что объявления не только уродуют город, это способ обмана граждан. Заместитель прокурора Петербурга Дмитрий Харченков говорит, что принимать здесь превентивные меры правоохранительные органы не могут, так как полиция и прокуратура работают по заявлениям граждан. То есть, если гражданин увидит на столбе заведомо жульническую рекламу, он может обратиться в прокуратуру, и если объявление представляет оперативный интерес, по нему начнется работа.

— Но следить за состоянием фасада — это обязанность собственника, и прокуратура в этот процесс вмешиваться не может, — говорит Дмитрий Харченков.

Со стороны Смольного предпринималась попытка ввести автодозвон. Суть в том, что на номера, указанные на листовках, круглосуточно звонит автоинформатор, потенциальные клиенты не могут дозвониться, и объявление теряет всякий смысл. Эта схема работает во многих городах, но когда ее внедрили в Петербурге, автоинформатор стал включаться лишь через 20 дней после попадания номера в базу. За это время организаторы успевали уже поменять номер и наклеить новые листовки, так что автоинформатор звонил впустую.

Нет в Петербурге и рейдов за расклейщиками, никто даже не пытается закрыть подпольные рекламные агентства. Но даже если ходить за расклейщиками по пятам и срывать их листовки — это борьба не с причиной, а со следствием. Завлекать людей с помощью объявлений на фасадах — выгодно, это целая индустрия. Такие фирмы никто не ищет, никто не выясняет, насколько законна их деятельность, и город продолжает «тонуть» в листовках.