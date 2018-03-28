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Сербы Косова приняли резолюцию о создании Сообщества сербских муниципалитетов
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Сербы Косова приняли резолюцию о создании Сообщества сербских муниципалитетов 

ТАСС 1 час назад
БЕЛГРАД, 28 марта. /ТАСС/. Представители сербских общин Косова приняли резолюцию о создании Сообщества сербских муниципалитетов. Как сообщило в среду национальное телевидение страны, резолюцию из трех пунктов приняли представители сербских муниципалитетов Северная Митровица, Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Грачаница, Ранилуг, Штрпце, Клокот, Ново-Брдо, Партеш.
По результатам заседания представители муниципалитетов единогласно проголосовали за три пункта резолюции. Во-первых, если Приштина не будет готова в ближайшие три недели начать формирование Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ), сербские муниципалитеты сами начнут формирование объединения. Во-вторых, сербы потребовали, чтобы заказчики и исполнители террора над гражданами 26 марта в Северной Митровице срочно предстали перед судом и получили наказание. Глава МВД и директор полиции должны подать в отставку после этого противоправного нападения.
В-третьих, сербы потребовали от сотрудников Канцелярии ЕС в Косове (EULEX) и Сил для Косова (СДК, KFOR) быть бдительнее. В противном случае при нарушении мира и угрозе имуществу они будут рассматриваться ответственными за происходящее.
В понедельник около сотни косовских спецназовцев ворвались в здание в Косовска-Митровице, где шла встреча сербов с главой канцелярии по Косову и Метохии при кабинете министров Сербии Марко Джуричем. Силовики избили участников встречи, а политика увезли в Приштину в наручниках.
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