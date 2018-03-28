В Берлине сторонники России теряют влияние

Конец «восточной политики» и ее продолжателей. В своем первом выступлении на посту министра иностранных дел Хайко Маас (Heiko Maas) сказал то, на что некоторые его коллеги по Социал-демократической партии, наверное, не решились бы. Да, нужно «по возможности» стремиться к диалогу с Москвой , отметил бывший министр юстиции. Как бы то ни было, Россия самоутверждается в отличии от Запада или даже в противопоставлении ему, что изменит нашу внешнюю политику. Ранее в СДП вопрос о противостоянии с Россией даже не стоял.

В Берлине те, кто с пониманием смотрят в сторону Москвы, сдают позиции. К их числу относятся стремившиеся к диалогу два бывших министра иностранных дел, Зигмар Габриеэль и Франк-Вальтер Штайнмайер . Кстати говоря, через несколько дней после передачи портфеля Хайко Массу Зигмар Габриэль выступил на российско-немецком форуме в поддержку частичного снятия санкций с России, если та продвинется вперед в реализации Минских соглашений для урегулирования украинского кризиса.

«Мы ждем более конструктивных действий по сравнению с тем, что было в прошлом», — словно ответил ему несколько дней спустя Хайко Маас. Касательно переизбрания Владимира Путина он заявил, что оно не было результатом равного демократического состязания. Таким образом, жесткая линия Ангелы Меркель получила подтверждение. Потерю влияния сторонников Путина можно оценить и по ситуации вокруг бывшего канцлера Герхардта Шредера. Его назначение в «Роснефть» ознаменовало разрыв с его политической семьей. В марте обсуждалась даже возможность его внесения в санкционный список ЕС как кремлевского лоббиста.

«Мы наблюдаем смену поколений в политике и немецкой социал-демократии», — отмечает эксперт по России Стефан Мейстер (Stefan Meister). По его словам, холодная война и «восточная политика» Вилли Брандта становятся далекими воспоминаниями. «У нового поколения менее эмоциональное и более прагматичное отношение к России», — продолжает эксперт. За последние десять лет интересы двух стран разошлись: «Поиск путей сближения с Россией любой ценой больше не входит в число задач».