Зарядки для электромобилей поставят в подмосковных дворах

Во дворах многоквартирных домов в Московской области установят зарядки для электромобилей, сообщил министр энергетики региона Леонид Неганов . По его словам, у владельцев электрических машин есть трудности с их зарядкой. В этом году установки появятся в местах, где в них есть необходимость, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». По словам главы ведомства, зарядки поставят недалеко от Москвы , в крупных агломерациях, где имеется электрический транспорт. В частности в Балашихе и Домодедове.

В настоящее время уже функционируют 50 таких точек. Все они управляются со смартфона, через единое приложение.