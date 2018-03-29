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Зарядки для электромобилей поставят в подмосковных дворах
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Зарядки для электромобилей поставят в подмосковных дворах 

Национальная Служба Новостей 37 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Во дворах многоквартирных домов в Московской области установят зарядки для электромобилей, сообщил министр энергетики региона Леонид Неганов. По его словам, у владельцев электрических машин есть трудности с их зарядкой. В этом году установки появятся в местах, где в них есть необходимость, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». По словам главы ведомства, зарядки поставят недалеко от Москвы, в крупных агломерациях, где имеется электрический транспорт. В частности в Балашихе и Домодедове.
В настоящее время уже функционируют 50 таких точек. Все они управляются со смартфона, через единое приложение.
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