Сегодня в костромском ТРЦ «РИО» прошла учебная эвакуация

«РИО» стал первым торговым центром Костромы , который сегодня проверила комиссия прокуратуры и противопожарной службы. На проверке присутствовал и корреспондент портала K1NEWS.RU.

В торгово-развлекательном комплексе помимо множества магазинов имеется кинотеатр и четыре детские площадки, в том числе две батутные комнаты — на первом и втором этажах. С подобной детской развлекательной площадки и начался пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В ходе сегодняшней проверки в «РИО» провели и учебную тревогу, и эвакуацию посетителей из всех помещений.

Нас инструктировали. Мы знаем, как действовать в подобных ситуациях. В первую очередь, необходимо быстро собрать всех детей. Пересчитать их — у нас составляются списки обязательно. И после этого начать движение к эвакуационному выходу. Помогает нам, конечно же, и администратор и те сотрудники, которые должны это делать, — рассказала Ирина, сотрудница детской игровой зоны.

Как только сегодня прозвучал сигнал учебной тревоги, сотрудники ТЦ незамедлительно вывели всех посетителей из залов кинотеатра и собрали их в холле. Когда персонал убедился, что в кинозалах и на детских площадках, в бутиках и точках общепита никого не осталось, группы начали движение к запасным выходам. Часть пошла по эскалатору к центральному выходу «РИО». А оставшихся оперативно вывели на улицу через эвакуационные выходы.

Проверка ещё не завершена. Эвакуация прошла вполне оперативно. Но нам необходимо проверить все противопожарные системы. Наличие средств пожаротушения. Пути эвакуации. Поэтому пока рано говорить о том, есть серьёзные нарушения или нет. Торговый центр достаточно большой, работать и проверять будем долго, — прокомментировал начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Костромы Александр ЗАХАРОВ

Проверка торговых центров в Костроме продолжится. Свои заключения сделают и пожарные, и сотрудники прокуратуры. В случае, если будут выявлены нарушения, виновным выпишут представления на их устранение.