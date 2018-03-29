На улице Большая в Рязани палками до смерти забили беременную собаку

Вечером 28 марта в группе «Типичная Рязань» выложили сообщение о том, что на улице Большая до смерти забили собаку.

«В нашем городе в очередной раз произошел случай невменяемой и необоснованной жестокости по отношению к животным! На этот раз пострадала собака Линда. Она жила в вольере у дома по адресу: улица Большая, 82. Линда ждала щенков. Но они так и не появятся на свет. Собака была зверски забита острой палкой во время родов руками соседа хозяев Линды. Было написано заявление в полицию и теперь мы ждём каких-то разбирательств», — говорится в сообщении.

По словам автора поста, собака не была бездомной, ее любили. Хозяйка очень переживает утрату друга.