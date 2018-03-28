В Петербурге девелопера обвинили в отказе восстанавливать памятник

Однако жители района Коломяги, где расположена усадьба, внимательно изучив проектную документацию, возмутились: оказывается, отреставрирована будет не вся территория, а только ее половина — именно та, которая принадлежит городу и входит в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП).

Вторая половина вместе с особняком Орловых-Денисовых, находящимся на ней, будет продолжать разрушаться.

Дело в том, что в 2011 году город сдал эту часть парка и особняк в аренду на 49 лет ООО «Балтик-Строй». Эта территория не входит в перечень ЗНОП, восстановительные работы ее не коснутся.

Общественный деятель Марина Шишкина , которая уже не первый год возглавляет борьбу жителей Коломяг за восстановление усадьбы Орловых-Денисовых, потребовала от властей, чтобы на безответственных арендаторов был наложен штраф в 20 миллионов рублей. Именно такие максимальные санкции предполагает действующее законодательство (ч. 2 статьи 7.13 КоАП РФ ).

Проверки комитета по государственному использованию и охране памятников (КГИОП) неоднократно выявляли «значительное разрушение отделки стен и потолков», в связи с чем ООО «Балтик-Строй» в 2014 году был оштрафован на 50 тысяч рублей и получил предписание об исполнении охранных обязательств с переносом срока реставрации усадьбы и парка. В 2016 году был новый штраф и новый перенос сроков. В 2017 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга Ленинградской области вновь постановил взыскать с ООО «Балтик-Строй» в пользу КГИОП неустойку в размере 150 тысяч рублей и обязать арендатора в течение восемнадцати месяцев со дня вступления в законную силу решения суда (то есть примерно к концу 2018 года) выполнить реставрацию особняка и части парка.

Редакция «РГ» сделала запрос в КГИОП по поводу предложения градозащитников. В ответе КГИОП, в частности, сказано: «Санкция в размере 20 миллионов рублей предусматривается за нарушение требований в отношении отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливает правительство РФ . Данный объект в этот перечень не входит. КГИОП принимает исчерпывающие меры по устранению нарушений. В отношении арендатора составлен протокол об административном нарушении по ч.1 ст. 7.13, который направлен в Выборгский районный суд Петербурга».

Прямая речь

Елена Резникова, ответственный секретарь Ассоциации экспертов:

— Если бы на всех стадиях проработки градостроительных решений соблюдение всех его регламентов тщательно отслеживалось, то угроза многомиллионного штрафа была бы реальной и висела над потенциальным нарушителем как дамоклов меч.