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Словения объявила об отзыве своего посла из Москвы
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Словения объявила об отзыве своего посла из Москвы 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Власти Словении приняли решение об отзыве своего посла в Москве для консультаций, передает РИА «Новости».
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