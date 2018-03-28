Глава МИДа Словении выступил против высылки российских дипломатов

«Речь идёт об очень неясном и скандальном случае», — сказал дипломат.

Как напоминает РИА Новости , ранее Эрьявец уже выказывал сомнения в необходимости дипломатических мер против Москвы до окончания расследования.

26 марта премьер-министр Словении в техническом мандате Миро Церар сообщил, что Любляна не будет высылать российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.