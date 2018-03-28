Глава МИДа Словении выступил против высылки российских дипломатов 

«Речь идёт об очень неясном и скандальном случае», — сказал дипломат.
Как напоминает РИА Новости, ранее Эрьявец уже выказывал сомнения в необходимости дипломатических мер против Москвы до окончания расследования.
26 марта премьер-министр Словении в техническом мандате Миро Церар сообщил, что Любляна не будет высылать российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.
4 марта были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвиняет Москву в причастности к инциденту, Россия категорически отрицает это и требует доказательств.