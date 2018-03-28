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Глава МИДа Словении выступил против высылки российских дипломатов
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Глава МИДа Словении выступил против высылки российских дипломатов 

Говорит Москва 1 час назад
«Речь идёт об очень неясном и скандальном случае», — сказал дипломат.
Как напоминает РИА Новости, ранее Эрьявец уже выказывал сомнения в необходимости дипломатических мер против Москвы до окончания расследования.
26 марта премьер-министр Словении в техническом мандате Миро Церар сообщил, что Любляна не будет высылать российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.
4 марта были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвиняет Москву в причастности к инциденту, Россия категорически отрицает это и требует доказательств.
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