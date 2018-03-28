«Оставлю при себе»: Алена Шишкова рассказала о молчаливом трауре

Модель Алена Шишкова, несколько дней не выкладывавшая ничего в социальных сетях, поверглась критике за то, что не скорбит вместе со всей страной. В ответ девушка попросила людей проявлять больше милосердия к другим и напомнила, что все переживают грустные события по-разному.

Последняя фотография в микроблоге девушки была слишком солнечной, решили в социальных сетях и обрушились на нее с критикой. Причем после сообщений о трагедии Алена ничего не публиковала. Раз она не размещает слова скорби, значит, она не скорбит, решили обыватели. Алена решила нарушить интернет-молчание, чтобы призвать людей к совести.

Алена задалась вопросом, что происходит с людьми в наше время и почему по социальным сетям судят о личности человека: «Разве теперь каждый, кто переживает в себе и не выкладывает скорбные фотографии в соцсети, автоматически считается бездушным эгоистом? Люди, оторвитесь от виртуальной жизни! Боль — она у каждого в душе, а не в картинках на публику. Каждый переживает по-своему, так, как он чувствует. Вот и я свою скорбь о всех погибших и свой гнев на тех, кто в этом виноват, оставлю при себе».

При этом Алена не стала публиковать фотографии свечей или здания ТЦ в Кемерово , как сделали другие, а разместила лишь черный фон. Многие поблагодарили девушку за такой поступок, ведь оказалось, что они чувствуют то же самое. «Золотые слова, просто с языка сняла» «Наконец-то! Хоть кто-то из публичных личностей об этом написал!» «Хоть кто-то адекватно мыслит, спасибо за пост. Я думала сойду с ума в бездне виртуальной скорби лицемеров» «Спасибо за простые человеческие чувства! Многие так чувствуют!» «Согласна! Ужас, людям просто нечем заняться! Явно посты со свечками уже никому не помогут! Люди мертвы. Алена! Вы правы!» «Алена, сказали все правильно! Не все показывают публично свою скорбь, но ужаснулась вся Россия !» Многие согласились, что нельзя оценивать звезд по тому, опубликовали они подобные посты или нет. Кроме того, многие звезды подвергались нападкам, когда публиковали позитивные снимки, еще не зная о трагедии, и потом им приходилось оправдываться за это.