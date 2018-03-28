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Запашный: Надеюсь увидеть объективность в расследовании дела Скрипаля
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Запашный: Надеюсь увидеть объективность в расследовании дела Скрипаля 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Топ-1: В России сегодня общенациональный день траура Эдгард Запашный: В России сегодня общенациональный день траура по погибшим при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». В знак солидарности государственные флаги сегодня также приспущены в Белоруссии.
Я благодарю власти Белоруссии и весь народ страны за ту поддержку, которые они оказывают нам в столь трудные для нас дни. К моему большому сожалению, не могу сказать того же о многих других наших соседях. Мы, Большой Московский цирк, скорбим вместе со всей страной и выражаем соболезнования родственникам и близким погибших при этом страшном пожаре. Мы отменили свое представление несмотря на то, что сегодня вечером к нам должны были прийти больше двух тысяч человек. Я еще раз приношу свои извинения нашим зрителям и надеюсь на понимание.
Топ-2: Министр обороны США назвал причину отравления Сергея Скрипаля Эдгард Запашный: Министр обороны США назвал причину отравления Сергея Скрипаля. По словам Джеймса Мэттиса, Россия отравила бывшего полковника ГРУ для того, чтобы посеять раздор на Западе.
Я убежден, что Джеймс Мэттис прав ровно наполовину. На сегодняшний день никаких доказательств того, что Россия стоит за отравлением бывшего полковника ГРУ и его дочери нет, но то, что это было сделано для того, чтобы посеять раздор на Западе — точно на 100%. Я хотел бы, чтобы разбирательство по этому делу прошло адекватно, и чтобы мы действительно узнали имена настоящих исполнителей и заказчиков этого преступления.
Топ-3: В Госдуму внесен проект закона об ужесточении ответственности для авиадебоширов Эдгард Запашный: В Госдуму внесен проект закона об ужесточении ответственности для авиадебоширов. Согласно инициативе, нарушителей порядка предлагается штрафовать на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Еще одна мера — арест сроком до 15 суток.
Я поддерживаю эту инициативу и уверен, что она будет действенной. Действительно, никому не хочется, находясь в самолете, оказаться в ситуации, когда тебе может что-то угрожать, когда неадекватные люди могут спровоцировать серьезную аварию. Убежден, что многих такие нововведения приведут в чувства. Но, самое главное, к этим мерам необходимо добавить запрет на продажу билетов таким пассажирам на определенный срок, чтобы люди переосмыслили свое поведение.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.
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