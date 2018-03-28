Былое величие: проект Expedia восстанавливает древние руины

Останки древних сооружений предоставляют человечеству уникальную возможность посмотреть, как жили люди много веков назад, и архитекторы восхищаются дошедшими до нашего времени руинами. Их состояние оставляет желать лучшего, поэтому от современных граждан скрыты некоторые нюансы жизни людей забытых времен. Чтобы вернуть былое величие некоторых построек ученые развернули проект Expedia, благодаря которому удалось восстановить внешность семи древних зданий при помощи компьютерной графики.

Юпитер

Во II веке до н.э. в пределах города Помпеи был возведен храм, посвященный богу Юпитеру, но в 79 году извержение Везувия стерло населенный пункт с лица Земли, притом со всеми обывателями. Храм Юпитера удалось выявить только в XVI столетии, и благодаря современным технологиям можно увидеть как жили люди прошлого. Парфенон

Храм, который возвели как дань богине Афине, появился еще в 447-438 гг до н.э. на просторах Акрополя. Большие увечья зданию принесли войны в Средневековье, а исследования ученых выявили массу интересных архитектурных решений, несвойственных современности. Пирамида Нохоч-Мул Город майя Коба насчитывал многочисленные церемониальные здания, которые появились еще в I столетии, но само племя покинуло поселение по все еще неизвестным причинам, что произошло после прибытия в эти места испанских конкистадоров. Упомянутая пирамида считается высочайшей непосредственно на Юкатане, а осталась она именно от древней цивилизации. Она найдена в начале XIX века, но туристы смогли приезжать сюда только с 1973 по вине непроходимых джунглей. Луксорский храм

По указу фараона Аменхотепа III, на восточном берегу Нила рабочие возвели Луксорский храм, который находится на своем месте уже больше 3 тысяч лет. Спустя 100 лет после его появления Рамзес II построил у входа в храм величественные пилоны, а также впечатляющий открытый внутренний двор. Милевый замок 39 В I веке н.э. на просторах Англии появилась стена, которая протягивалась по сельской местности примерно на 73 мили. На всем участке стены с интервалами в одну милю оказались расставлены некие милевые замки, а именно форты. Считается, что это помогало защитить земли от атаки врагов. Пирамида Солнца