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В Подмосковье обсудили меры, которые могут помочь сохранить усадьбу Гребнево
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В Подмосковье обсудили меры, которые могут помочь сохранить усадьбу Гребнево 

РИАМО 42 минуты назад
Фото: РИАМО
Сохранение объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Гребнево, XVIII-XIX веков» обсудили в среду в ходе выездного заседания комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.
С просьбой поддержать культурный объект «Усадьба Гребнево» к Мособлдуме обратились депутаты совета депутатов городского округа Лосино-Петровский. На выездном семинаре-совещании местные депутаты рассказали про то, что исторический комплекс не поддерживается как объект федерального значения и находится в плохом состоянии. Участники мероприятия осмотрели усадьбу и, по мнению председателя комитета Олега Рожнова, «осталось не так много лет, когда она сможет перенести перепады летних и зимних температур. Она рушится».
«Шансы на восстановление усадьбы высоки. Каркас здания в основном стоит, утеряны только некоторые части главного здания. Их можно восстановить при современных технологиях. Нужно как можно быстрее найти того, кто будет восстанавливать», — сказал Рожнов.
По словам потенциального покупателя усадьбы, певца и композитора Андрея Ковалева, существуют трудности, с которыми возможно столкнуться после приобретения объекта. Это, в частности, вопрос уплаты налога от кадастровой стоимости, так как территория усадьбы довольно большая.
Также это касается прохода на территорию усадьбы, которая расположена на берегу Барского пруда, ведь законодательство гарантирует свободный доступ к природным водоемам всем гражданам. В связи с этим затруднительно организовать, например, отель или санаторий.
«Такую покупку нельзя назвать инвестицией. Это бесприбыльное приобретение, это меценатство. Чтобы восстановить усадьбу понадобится много лет, но зато это наследие останется нашим детям», — подчеркнул Ковалев.
Как отметил гендиректор АО «Распорядительная дирекция Минкультуры России» Вадим Соловьев, на реставрацию усадьбы требуется порядка 600-800 миллионов рублей, однако ни в федеральном, ни в региональном бюджетах достаточных средств для восстановления усадьбы не предусмотрено. Объект был выставлен на торги. Аукцион пройдет 16 апреля.
«Шестнадцатого апреля пройдут торги, есть потенциальный покупатель. Наша задача — ответить на все его вопросы. Если все состоится, то 16 числа начнется новый этап в жизни усадьбы. Если нет — мы продолжим наше совещание и будем искать другие пути», — добавил Рожнов.
Усадьба Гребнево основана в конце XVI века. Была резиденцией Трубецких, Бибиковых и Голицыных, одна из самых значительных усадеб русского классицизма.
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