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Роскачество расскажет все хорошее о российском вине
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Роскачество расскажет все хорошее о российском вине 

Российская Газета 1 час назад
Роскачество планирует подготовить в 2018 году «гид», содержащий информацию об отечественных винах. Об этом на собрании учредителей агентства заявил замминистра промышленности РФ Виктор Евтухов.
"Винный гид Российской Федерации” будет создан для продвижения отечественного вина и информирования граждан России о его качестве и безопасности, — объяснил высокопоставленный российский чиновник.
И добавил, что в перспективе «планируется развить гид в портал виноделия в России». Ранее заместитель главы Роскачества Илья Лоевский сообщал, что созданием винного гида государство, в лице Роскачества, планирует «сыграть роль объективного независимого арбитра в вопросе рейтинга вин». Ибо российскому потребителю почти неизвестны рейтинги вин, хотя на Западе они используются широко.
На собрании учредителей агентства также подводились итоги работы Роскачества в 2017 году: проведены исследования более 1 тысячи товаров 28 категорий, разработан 81 стандарт для товаров народного потребления, в 2018 году планируется разработать еще 30 стандартов…
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