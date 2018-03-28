Глава комиссии ОП РФ подчеркнула, что в РФ зарегистрировано уже больше 100 социальных НКО

АСТРАХАНЬ , 28 марта. / ТАСС /. Количество официально зарегистрированных в России некоммерческих организаций (НКО), которые являются исполнителями общественно полезных услуг, превысило 100, и их регистрация будет продолжаться, уверена председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию социального сектора и социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.

"Количество социально ориентированных НКО на сегодняшний день перевалило за 100. Они совершенно из разных регионов, и, скорее всего, их будет становиться все больше", — сказала Топодева-Солдунова ТАСС в кулуарах форума «Сообщество».

Она отметила, что количество таких НКО увеличилось благодаря устранению «самого большого барьера». «Раньше было очень сложно получить заключение о надлежащем качестве оказываемых услуг, потому что все НКО должны были получать эти заключения в федеральных министерствах и ведомствах, — пояснила она. — Сейчас организации, которые работают в более чем 50 регионах нашей страны, по-прежнему получают заключения на федеральном уровне, а те, кто представлен в меньшем количестве субъектов, получают [заключения] на региональном уровне, что проще».

О форуме

Программа форума «Сообщество», который проходит в Астрахани, рассчитана на два дня: пройдут дискуссионные экспертные сессии и мастер-классы. В мероприятиях ожидается участие более 60 экспертов, в целом количество участников превысит 1200 человек.