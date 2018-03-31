Арестована пытавшаяся сбежать в Москву экс-глава Госстройнадзора Кузбасса 

Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзилия Комкова арестована до 25 мая после пожара в торговом центре «Зимней вишне» в Кемерове, передает РИА Новости со ссылкой на решение Центрального районного суда столицы Кемеровской области.
Следственный комитет России усматривает в действиях бывшей начальницы инспекции государственного строительного надзора региона, руководившей ведомством до 2014 года, признаки злоупотребления должностными полномочиями. По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного в 2013 году здания ТРЦ, что повлекло гибель 64-х посетителей. Комкову обвиняют не в корысти или взяточничестве, а в том, что она действовала в интересах своего сына, который попросил ее «помочь» неким людям.
СМИ сообщали, что Комкова после трагедии пыталась покинуть Кемеровскую область и отправилась в Москву. На субботний суд по избранию меры пресечения ее доставили благодаря ФСБ. Представитель Следственного комитета заявил, что она, очевидно, пыталась скрыться, и должна дожидаться суда в СИЗО.
Ранее в субботу до 25 мая была арестована генеральный директор компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова. Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра. По данным СК, подчиненные уведомляли Богданову о недостатках системы противопожарной безопасности здания, однако никаких мер она не принимала. Таким образом, в рамках дела уже арестованы семь фигурантов: экс-глава госстройнадзора Кузбасса Танзилия Комкова; управляющая торговым центром «Зимняя вишня» Надежда Судденок; технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник торгового центра) Георгий Соболев; гендиректор этой же компании Юлия Богданова; руководитель компании «Системный интегратор», разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в «Зимней вишне», Игорь Полозиненко; сотрудник компании «Системный интегратор», непосрдственно отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в торговом центре, Александр Никитин; сотрудник частного охранного предприятия, отключивший систему оповещения о пожаре, Сергей Антюшин. По решению суда все они останутся под арестом до 25 мая.