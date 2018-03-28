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Идет проверка торговых центров
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Идет проверка торговых центров 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Столичная прокуратура активно проверяет торговые и развлекательные центры на предмет противопожарной безопасности.
Обследуются крупные торговые центры практически во всех административных округах.
— Сотрудники прокуратуры начали проверять торговый центр «Алтуфьевский», — сообщил старший помощник прокурора Северо-Восточного административного округа Сергей Шведов.
Свои проверки начали активисты «Безопасной столицы» и назвали новый проект «Безопасный торговый центр». Общественники уже проверили торгово-развлекательные центры «РИЛ», «Вешняки» в Выхине, Columbus на Пражской.
— При осмотре явных недостатков не обнаружено, — рассказывает координатор проекта «Безопасный торговый центр» Владимир Каширов. — Эвакуационные выходы на момент проверки были открыты, все системы работали исправно, сотрудники частных охранных предприятий имели лицензированные удостоверения.
Конечно, общественники проводят более поверхностный контроль и в случае выявления недостатков имеют право только написать заявления в органы власти об их устранении. Более действенные меры могут принять прокурорские работники.
— По результатам проверок сотрудники прокуратуры дадут всестороннюю и объективную картину о состоянии пожарной безопасности в столичных организациях торговли и досуга, — сообщила «ВМ» руководитель пресс-службы городской прокуратуры Людмила Нефедова.
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