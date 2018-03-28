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Кемеровский врач отказался от звания «Лауреат премии Кузбасса», заклеймив Тулеева
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Кемеровский врач отказался от звания «Лауреат премии Кузбасса», заклеймив Тулеева 

Карельские вести 17 минут назад
Фото: Карельские вести
Врач Андрей Волна отказался от звания «Лауреат премии Кузбасса» из-за действий после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Обращение травматолог-ортопед опубликовал у себя в Facebook.
Волна пишет, что он родился, вырос в Кемерово и работал в Городской больнице №3, став замглавврача по хирургии. Потом переехал в Москву.
В 2000 году Волне присвоили звание «Лауреат премии Кузбасса» за использование в травматологии технологий мирового уровня.
«Я давно слежу за вашей политической карьерой, — обращается к Тулееву врач. — Я не разделял ваши политические взгляды, тем не менее, отдавал должное вашей смелости. Я помню, как вы не боялись приезжать на похороны и утешать семьи погибших шахтеров».
Теперь же, считает Волна, Кемеровская область во многом из-за усилий Тулеева превратилась в «электоральный султанат».
«То, что случилось в последние дни, не поддается пониманию вообще. Вы струсили и не вышли к кузбассовцам, не извинились, обозвали граждан «бузотерами», — обвинил Тулеева врач.
Он призвал губернатора уйти в отставку и попросил аннулировать постановление о присуждении ему премии, полученной из рук Тулеева. Деньги Волна переведет в детский реабилитационный центр Кемерово.
«Не хочу иметь с вами ничего общего. Ваша позиция и поведение ничего, кроме презрения, не заслуживают», — написал врач.
«Народ отправил Тулеева в отставку: несменяемость власти губит Кемерово»
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