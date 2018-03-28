Ещё
В Орловской области перенесли сезон весенней охоты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Орловской области перенесли сезон весенней охоты 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орловской области переносятся сроки весенней охоты, сообщает пресс-служба правительства региона.
Причиной переноса стали неблагоприятные погодные условия, которые повлияли на животных и птиц. Сроки любительской и спортивной охоты на территории Орловской области с 30 марта по 8 апреля 2018 года переносятся на более поздние − с 13 по 22 апреля 2018 года.
В пресс-службе уточнили, что охотникам, получившим разрешения на добычу птиц в период с 30 марта по 8 апреля, необходимо принять во внимание данную информацию и не допускать нарушений сроков охоты.
За нарушение правил охоты предусмотрена административная ответственность, напомнили в региональном Орелоблэконадзоре.
Сообщение В Орловской области перенесли сезон весенней охоты появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Опубликован список тротуаров, которые отремонтируют в Орле Клычков решил заняться «Спецавтобазой» Орла Клычков поехал в Болхов разбираться с колючей проволокой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева330
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине450
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово284
Великобритания придумала наказание для России154
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке385
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение