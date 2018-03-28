В Орловской области перенесли сезон весенней охоты

Орловской области переносятся сроки весенней охоты, сообщает пресс-служба правительства региона.

Причиной переноса стали неблагоприятные погодные условия, которые повлияли на животных и птиц. Сроки любительской и спортивной охоты на территории Орловской области с 30 марта по 8 апреля 2018 года переносятся на более поздние − с 13 по 22 апреля 2018 года.

В пресс-службе уточнили, что охотникам, получившим разрешения на добычу птиц в период с 30 марта по 8 апреля, необходимо принять во внимание данную информацию и не допускать нарушений сроков охоты.

За нарушение правил охоты предусмотрена административная ответственность, напомнили в региональном Орелоблэконадзоре.