Зачем контролерам дадут право требовать документы у безбилетников

Обозреватель Sobesednik.ru об идее, которая скоро станет законом: разрешить контролерам проверять документы у «зайцев».

Контролеры на общественном транспорте вскоре в отдельных полномочиях заменят собой сотрудников полиции. Во всяком случае, только последние — как сотрудники правоохранительных органов — на сегодняшний момент вправе проверять документы у населения. Мы к этому еще вернемся, а пока об этом новом, но на самом деле хорошо забытом старом, от которого веет советским нафталином.

Права «охотников за зайцами», оказывается, обсуждались на Госсовете в ноябре 2017 года, и нынешний законопроект Минтранса — это исполнение поручения Правительства. Вот как.

На самом деле и в этой истории полный беспорядок. Начнем с того, что единого штрафа за безбилетный проезд на территории страны нет. Сейчас говорят о том, что единый штраф планируется установить в сумме, равной 20 поездкам в общественном транспорте.

Есть еще одна проблема: перевозки суть коммерческая деятельность, а штраф — административный, сами перевозчики штрафовать не имеют права. Вот почему на местах были случаи признания вынесенного штрафа несоответствующим законодательству, после чего его решили вовсе не взимать. В Москве существует отдельная структура, взимающая штрафы, но здесь наказание по 1000 рублей, а пассажиропоток такой, что, наверно, имеется и какая-то прибыль. А в каком регионе, за исключением двух-трех, можно создать что-то подобное?

Около четверти регионов штрафов вовсе не имеют. Наказанием за безбилетный проезд в таких местах является высадка пассажиров. Поэтому мы были свидетелями неоднократной высадки детей из транспорта на мороз. И поэтому — правда, только в этом марте — в официальной хронике пронеслось известие о том, что «законопроект Минтранса, запрещающий перевозчикам высаживать пассажиров при экстремально низких температурах, прошел межведомственное согласование». Не смешно.

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Нам говорят: контролеры должны получить право проверять документы для ускорения оформления штрафов, ведь нужно оформить протокол, а для этого нужны паспортные данные. А как быть, если человек не взял этот документ — тащить в кутузку? Сейчас, когда контролеры такого права не имеют, все, что они могут — взять с собой в рейд сотрудника полиции; или сдать нарушителя в участок. При этом задерживать отправление транспорта они не могут. Понятно, что здесь клубок переплетшихся проблем, но нельзя все их решать усилением роли государства или так, как удобно государству…

Напомню, что документы на самом деле можно не показывать даже сотруднику полиции. Законодательство Российской Федерации не налагает на гражданина обязанность иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Судебная практика дает ясную картину: отказ гражданина идентифицировать свою личность посредством предъявления сотруднику полиции указанных документов не может расцениваться как неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Что уж говорить о контролерах…

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