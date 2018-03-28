На Белоруссию немцы наступают

28 марта на сайте «Московский монитор» была опубликована статья Павла Никонорова «Немецкие бизнесмены из „Дейльманна“ закабалили Беларусь ». Она нам показалась актуальной, поэтому мы публикуем ее в полном объеме.

Строительство Нежинского горно-обогатительного комбината в Беларуси, на юге Минской области, может обернуться для республики трагическими последствиями, или, как минимум, финансовыми потерями. При том, что инвестор проекта — «Славкалий» — рассчитывает вложить в производство немалую сумму — два миллиарда долларов, и завершить строительство комбината в сжатые сроки — через 5-6 лет.

Дело в том, что контракт на строительство Нежинского рудника, заключен ИООО «Славкалий» с немецким концерном Deilmann-Haniel GmbH и прописан с такой немецкой аккуратностью, что Германия будет иметь преимущество в любом юридическом споре о качестве, или цене. Заказчик, следуя букве документа, полностью зависит от исполнителя. Так что плановое производство около двух миллионов тонн калийных удобрений в год может значительно обогатить немецких предпринимателей. Белорусский инвестор с аналогичной степенью вероятности останется на бобах.

Тонкость такая: концерном Deilmann-Haniel GmbH в контракт введено понятие «эксперт», который «содействует разрешению спорных вопросов, касающихся качества работ, технологии производства работ, иных технических вопросов, связанных с исполнением договора». Своего рода третейский судья. И вот этот судья назначен с подвохом: «экспертом» по договору оказалась немецкая компания Ercosplan GmbH из Эрфурта. Ее глава которой Генри Раухе известен как надежный друг и деловой партнер Йохена Грайнахера — директора Deilmann-Haniel GmbH. Что уже настораживает, и вызывает сомнения в объективном разрешении споров между белорусским и немецким предприятиями.

Между тем в ведении «эксперта» и сроков выполнения работ по строительству Нежинского горно-обогатительного комбината, и цены, и платежи, и качество работ — в принципе, все пункты и основные положения договора. Плюс оговорена масса преференций в пользу немецких партнеров, вплоть до того, что они освобождаются от выплаты ущерба третьим лицам (даже если они его причинили), если их «немедленно» не уведомили, и не привлекли к участию в разбирательстве. Значение слова «немедленно» так же будут трактовать Генри Раухе на пару Йохеном Грайнахером.

В этом матче в одни ворота между белорусским и немецкими предприятиями прекрасно все: в частности, Deilmann-Haniel GmbH может без согласования с «Славкалий» привлекать в качестве субподрядчиков любых аффилированных с фирмой лиц — фактически лишая заказчика контроля над строительством комбината. Заказчик же не имеет права вмешиваться в процесс строительства (даже если его не устраивают сроки, или качество работ) не уведомив германскую сторону за 15 дней. А в случае остановки работ (хотя бы предписанием контрольно-надзорных органов) компенсировать связанные с этим расходы.

В целом, для концерна Deilmann-Haniel GmbH создан своеобразный бизнес-рай. В контракте даже не учтена возможность разрыва договора в связи с нарушениями проектной и рабочей документации, даже если они повлекли за собой аварии, утрату качества материалов и остановку строительства по требованию контрольно-надзорных органов. Немцы делают все что хотят, а белорусы расхлебывают, что имеют. В связи с этим, напрашивается версия, что представителей «Славкалия» подвигли к заключению кабального контракта коррупционными методами.

Эта версия тем более вероятна, так как в прошлом году в сети Интернет были опубликованы два обращения Владимира Шарина, работавшего ведущим инженером-проектировщиком в ООО «Дейльманн Ханиэль Шахтострой» (ДХШ). Шарин обвиняет администрацию немецкой фирмы незаконном увольнении, аферах при проведении тендеров, и финансовой нечистоплотности. К этому инженер прилагает поименный список компаний и людей, ответственных, по его мнению, за названные нарушения. Один из них, едва ли не главный коррупционер по версии Шарина — коммерческий директор «ДХШ» Сергей Михайлов . Михайлов, кстати, также участвовал в переговорах о заключении контракта между ИООО «Славкалий» и Deilmann-Haniel GmbH.

Якобы, Михайлов поручил техническому руководителю по проектированию Максиму Васько обеспечить победу «нужной» компании в тендере на строительство замораживающей станции для ИООО «Славкалий». Васько постарался выполнить поставленную задачу — он лично проконтролировал список приглашаемых на тендер компаний. Всего их было шесть — ОАО «ТРЕСТ ШАХТОСПЕЦСТРОЙ», УСП «ТРЕСТ „РЕММОНТАЖСТРОЙ“, УПП „НИВА-Холдинг“, ОАО „Стройтрест №3 Ордена Октябрьской Революции, ООО „ПАССАТ“, Строительное унитарное предприятие „СУ №22 ОАО „Минскпромстрой“. Техническая база и опыт работ имелись только у ОАО „ТРЕСТ ШАХТОСПЕЦСТРОЙ“, но кого это интересует, если победитель известен заранее?

Тендер выиграл УПП „НИВА-Холдинг“ — контракт подписан с одной из компаний холдинга, „Нива Сервис“, которая не имеет большого опыта строительства, но где в руководстве работают „правильные люди“, близкие знакомые семейства Максима Васько.

Каким будет качество работ, если главным достоинством победителя тендера оказывается близость к руководству Deilmann? Наглядный пример: строительство Усть-Яйвинского рудника дочерней компанией „ДХШ“.

Ростехнадзор во время проверок в конце 2017-го — начале 2018 года выявил вопиющие нарушения в строительстве. Рудник строился для российского ПАО „Уралкалий“ и вложено в него было, заметим, 60 млрд руб. При таких вложениях немцы и их помощники „забыли“ выполнить тампонажные работы в тюбингах. В самих тюбингах инспекторами были обнаружены трещины и протечки, что могло в дальнейшем привести к затоплению рудника грунтовыми водами. Об этом сообщает „Коммерсантъ-Прикамье“.

Низкое качество работ и материалов при строительстве рудника — прямая дорога к трагедии. Но избежать возможных убытков, или даже гибели людей еще можно, если юристы „Славкалия“ перечитают договор с Deilmann-Haniel GmbH, и будут впоследствии осторожнее относится к положениям контракта, навязанным немецкой стороной.