Жительница Балашихи жалуется на протекающую крышу в доме

Жители Подмосковья ждут весны с нетерпением. Все, кроме жительницы Балашихи по улице Транспортная. Как только температура поднимается выше нуля, в квартире Ларисы Шкаровой начинается потоп. Течет с потолка. Крышу отремонтировали, но это не помогло. Телеканал «360» разбирался в ситуации.

Вместе с оттепелью за окном весна пришла и в эту квартиру по улице Транспортной в Балашихе. Капель с потолка и ручьи по стенам. Хозяйка Лариса Шкарова вспоминает, впервые потекло еще пять лет назад. Тогда коммунальщики сказали: «Крыша старая». И вот три года назад был сделан долгожданный ремонт кровли, однако капать с потолка вода не перестала.

Двадцать пятого я всю ночь не спала. Таскала вот эти поддоны. Я инвалид второй группы. Вы понимаете, мне тяжело ходить, и я таскаю эту воду. Вчера опять все потекло. Никакой реакции, никто даже не приходит. Я не знаю, почему так игнорируют

— Лариса Шкарова, жительница дома № 6 по улице Транспортной.

Убрать снег с крыши коммунальщики обещали еще после февральских снегопадов, но за полтора месяца так никто и не пришел. Результатом такой халатности стала испорченная мебель и проводка, а плесень на потолке обернулась проблемами со здоровьем хозяйки. В управляющей компании возмутились сложившейся ситуацией. Снег с крыш счищается систематически. Про шестой дом по улице Транспортной видимо забыли.

Как выяснилось, причина постоянных подтоплений — прогнившие межпанельные швы. Приступить к ремонту коммунальщики смогут лишь с наступлением лета. Под вспышками фотокамер в управляющей компании пообещали очистить крышу от снега, а все затраты на ремонт квартиры взять на себя.