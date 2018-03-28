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Как коммунальщики в Балашихе «починили» крышу дома в Балашихе с помощью ведер
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Как коммунальщики в Балашихе «починили» крышу дома в Балашихе с помощью ведер 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Коммунальщики «починили» крышу дома в Балашихе, поставив на чердаке ведра на случай дождя. Причем, следили за своей «работой», периодически опустошая емкости, сообщил корреспондент «360».
По словам жильцов дома, в акте приема работ по ремонту кровли стояли подписи жильцов, однако они отрицают, что могли подписаться за такой ремонт.
Дыра в потолке, обои отваливаются, ведра мы выносили по три раза на дню как минимум
— Анна Таракулова, жилец дома.
Жители боятся прихода весны, ведь вместе с потеплением придут и дожди, причем прямиком в квартиры. Съемочная группа «360» отправилась в управляющую компанию, чтобы получить объяснение такому креативному ремонту.
Жильцы другого дома в Балашихе жалуются на то, что в их квартирах и вовсе падают потолки из‐за протечки крыши. Сами обитатели дома винят во всем управляющую компанию, по их словам именно она запустила здание до такого состояния.
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