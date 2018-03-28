«В посольствах все знают, кто кем работает». Российские дипломаты рассказали о прозрачной системе мировой разведки

Среди российских дипломатов, высланных из стран Европы и США , действительно были офицеры внешней разведки. Об этом заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин . По словам директора ведомства, многие из выдворенных россиян изначально были официально представлены как сотрудники разведки. Эти люди состояли в партнерских отношениях со спецслужбами стран, в которых находились. «360» побеседовал с послами России и выяснил, как живется разведчикам в диппредставительствах.

Обычно в составе дипломатических ведомств присутствуют не только послы, но и сотрудники других ведомств, это нормальная практика. Чрезвычайно уполномоченный посол, профессор МГИМО Евгений Астахов рассказал «360», что в одном посольстве могут находиться сразу несколько разведывательных организаций — в зависимости от интересов страны.

В частности, сотрудники, отвечающие за безопасность в посольстве, сотрудники разведывательных организаций. Все они имеют специальное дипломатическое образование и являются полноправными членами посольства. Также в посольствах ряда стран есть представители министерств экономики, торговли. В США есть 17 самостоятельных разведывательных организаций, что является уникальным явлением международной дипломатической практики. У нас такой практики нет — Евгений Астахов.

Однако в целом состав всех дипломатических ведомств приблизительно идентичен, поскольку это оговорено в Венской конвенции о дипломатических сношениях. Для дипломатических представительств вопрос, кто на самом деле является разведчиком, не стоит, заявил «360» международный дипломат, советник первого класса Василий Корчмарь.

В посольствах все знают, кто кем работает, это не секрет. Посольство — глаза и уши государства, отсюда все исходит. Мы должны знать, что творится у них, что они предпринимают в отношении нашего государства. У других стран такая же система

— Корчмарь.

Астахов согласился с коллегой и добавил, что Россия, в частности, может поименно назвать каждого разведчика в посольствах, находящихся на территории нашей страны. «У нас традиционно очень высокая система подготовки контрразведчиков. Мы знаем пофамильно, кто, где, когда, что, в каких странах был до этого», — подчеркнул Астахов.

Проблема состоит в другом: контрразведчикам надо доказать, что тот или иной дипломат действительно является шпионом. Попадать в точку не всегда получается, бывают очень грубые ошибки, которые связаны с человеческим фактором, уточнил Астахов. Выслать человека на правомочных основаниях можно только если он «проколется», и его поймают с поличным.

Василий Корчмарь возмутился дипломатической политикой стран Европы, подчеркнув, что их поведение противоречит договоренностям. Высылка послов должна производиться согласно соглашениям об установлении дипломатических отношений, которое подписывают только две страны. Демарш он назвал «праздником солидарности» против нашего государства.

То, что выслали наших дипломатов из европейских стран после солидарности стран Евросоюза , это неправомочно. Евросоюз не мог это сделать, у него нет инструмента влияния на другие страны, чтобы они выслали дипломатов. Высылка дипломатов произошла по сговору стран Евросоюза и США. Это такой праздник солидарности, направленный против России

— подчеркнул Корчмарь.

Вместе с этим советник подчеркнул, что высылка представителей дипломатической миссии не означает сокращение количества сотрудников в посольствах. На место высланных приедут другие дипломаты в таком же количестве в случае, если им будет открыта виза.

Это такая пропагандистская шумиха — продемонстрировать, что они недовольны тем, что в России все укрепляется, недовольны победой президента Путина.

По-прежнему

они хотят управлять миром, насаждать свои идеологии, порядки, так называемые «ценности демократии»

— уточнил собеседник «360».

Евгений Астахов также удивился интеллектуальной и профессиональной подготовке современной политической элиты Европы и США. Происходящее он назвал «интеллектуальным ужасом» и подчеркнул, что такого положения дел в мире не было никогда.

Эта провокация плохо сшита. Меня удивляет интеллектуальный и политический уровень наших так называемых «партнеров». Никогда такого не было, всегда западные страны возглавляли серьезные люди с серьезной подготовкой. То, что сейчас вытворяет Тереза Мэй , это ни в какие ворота не лезет. Так не было никогда, такого уровня, такого ужаса интеллектуального

— поделился профессор МГИМО.

В конце Астахов рассказал «360» о том, что в современной Западной Европе уже не осталось независимых государств, поскольку все они подчинены блоковой дисциплине.

Любая азиатская или американская страна обладает большим суверенитетом, чем все страны Европы. Мои друзья из других стран иногда говорят, что им стыдно идти на эти акции, но их заставляют. Это все настолько смешно и жалко выглядит

— заключил посол.