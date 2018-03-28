Документы за чашку чая. Чем жила Хлебно-Соляная площадь?

«Путешествие в старый Оренбург » — так называлась лекция Андрея Чередниченко, которая состоялась в прошлую пятницу. Лектор рассказал о Хлебно-Соляной площади, чайных в дореволюционной России , оренбургских купцах, ярмарке невест. На месте упомянутых объектов ныне стоит бар, в котором и собралось полсотни человек, чтоб узнать историю города. Корреспондент « АиФ Оренбург » побывал на первой лекции такого формата.

Хлебно-Соляной базар

Хлебно-Соляная площадь — место, которое появилось после 1861года, когда упразднили оренбургскую крепость. ­­Когда Российская Империя полностью захватила среднеазиатские ханства, вся необходимость в крепостных стенах отпала: их срыли, вал убрали, ров засыпали. В северо-западной части вала и расположилась хлебно-соляная площадь. Торговля хлебом производилась давно, но раньше постоянного места для нее не находилось.

Сама площадь располагалась на большом перекрестии 4 улиц: Соборная площадь (ныне ул. Постникова), Дюковская линия (ул. Гая), Петропавловская ул. (Краснознаменная) и Троицкая (ул. Кобозева). Изначально было 16 рядов лавок, всего 164 лавки, в которых продавали хлеб, соль (привезенную с Илецкой защиты), муку, просо. В 1875 году Оренбургская комиссия решила разделить торговлю хлебом и солью и переместить соль на Чернореченскую улицу (ныне ул. Фрунзе). Так продолжалось до большого апрельского пожара 1888 года, который захватил много зданий в крепости. От деревянных построек ничего не осталось.

После этого Оренбургская комиссия задумалась и вернула соль опять на Хлебно-Соляную площадь. Разделили ее на 26 кварталов по 8 лавок: ближе к современному саду Фрунзе торговали хлебом, а ближе к цирку (там и раньше находился цирк, куда приезжали цирковые шоу даже из Италии ) — солью. По центру располагалась пустая площадка, чтобы не затруднять проезд.

Удивительно, но несмотря на пожар у нас до сих пор сохранилась застройка конца XIXвека в том виде, в котором она была построена. Например, это небольшой квартал по адресу Кобозева, 41.

Купец Иванов и его богадельня

Также на этой опоясывающей площади есть пару домов, которые выполняли разные функции для купцов, занимающихся не только торговлей, но и иногда благотворительностью.

Один из них — Иванов Сергей Михайлович. Богадельня, которая появилась благодаря Иванову, стояла неподалеку от Хлебно-соляной площади.

Родился Сергей Михайлович в купеческой семье. И как настоящий сын купцаон рос и учился торговать в лавке своего отца. Уже после того, как отец умер, он вступил вправо наследования и в 31год стал купцом третьей гильдии, начал развивать свое торговое дело. Торговал он хлебом и колониальными товарами (так называют сырые продукты жаркого пояса: например, кофе, сахар, чай, рис, хлопок). Дело шло в гору, по прошествии 20 лет, в 1851 году, его за хорошую торговлю выбрали, говоря современным языком — депутатом. При этом он много сделал для города: жертвовал средства на благоустройство, на помощь населению во время неурожая.

В 1880 году Сергей Михайлович подал прошение в городскую управу о перестройке здания, которое он выкупил в 1860-х годах под жилые нужды. Городское постановление 1875 года запрещало вестистроительные работы без согласования главного архитектора города. Это означало, что пока власти не проверят, насколько это будет красиво, будет ли соответствовать месту и вписываться в общий вид, разрешение на строительство не давали. Рассмотрение этого проекта закончилось в 1882 году, его одобрили. Построить богадельню при Сергее Михайловиче не получилось: он умер от чахотки. Последняя его воля была построить богадельню для девочек сирот и престарелых дам дворянского и купеческого сословия.

Чтобы понять, почему именно такой он видел богадельню, надо вернуться в 1872 год, когда он стал членом Михайловско-архангельского братства. Эта организация занималась проповедованием и пропагандой православия. После этого Иванова, принимавшего в этом большое участие, наградили одной из церковных наград. В дальнейшем он шел этим путем, поэтому ему и пришла в голову идея оставить свое наследство в качестве богадельни.

Мария Львовна, его жена, пока шли судебные тяготы и строительство постоянно ходила в городскую управу, подымала вопрос о назначении возводящейся постройки, но все это затянулось надолго, и она умерла, так и не закончив дела. Тем не менее, строительство было доведено до конца, и в 1890 году богадельня была построена. Бедное существование богадельни обеспечивали деньги, которые достались от Сергея Михайловича.

Сама богадельня простояла до революции. После — церковь богадельни снесли и расположили там детский дом. Но ее специфика для общего детского дома не подходила, поэтому буквально через 3-4 года власти решили расселить там фабричных рабочих, а в дальнейшем все это превратилось в часть общего Дворца детства и молодежи, который примыкал к особняку Ивана Алексеевича Зарывного.

Иван Зарывнов и Ко Зарывнов — большой деятель, о котором можно многое рассказать. Иван Алексеевич рос в семье купца, набирался опыта, и, так же, как и Иванов, после смерти отца получил наследство и начал развивать свой бизнес. Он стал одним из главных купцов города и основал торговый дом «Иван Алексеевич Зарывнов и сыновья». Они занимались экспортом хлеба не только на рынке Оренбуржья, но и в Петербург Москву и за рубеж. Потом они с разрешения императорского дома занимались фасовкой чая и сахара.

Он был не просто торговых дел мастер, но и благотворитель: постоянно спонсировал разные «правильные начинания». Он регулярно выделял деньги на строительство биржи, следил за ней до самого конца стройки; учредил стипендии, которые помогали людям низкого чина становиться достойными людьми. Его усадьба находилась на углу Троицкой и Петропавловской улицы.

Чай с ромом и ярмарка невест

Не только чай стал популярен тогда, но и чайные. Они появились примерно с середины XIX века в противовес всяким рюмочными трактирам. В чайных можно было пообщаться на любые темы с товарищами, обсудить новости. Самой интересной особенностью таких заведений было то, что среди трех залов, в числе которых кухня и сама чайная, была третья комната — по сути, народная канцелярия. Там мелкий чиновник или студент за чашку чая или небольшие гроши мог оформить документы, написать заявление или помочь подать жалобу.

Чайные дома были повсеместно. От правительства им полагались большие субсидии и льготы. Открывались они в 5-6 часов вечера, в отличии от кабаков, которые начинали свою работу около полуночи, поэтому любой трактирщик или ямщик мог после работы зайти, попить чай, почитать газету.

Однако в начале XX века чайные сошли на нет. Обычные питейные заведения выигрывали тем, что там наливали высокоградусные напитки. Они пытались приспособиться к этому, наливая чай «с позолотой», то есть, смешивая чай и ром, но и это не помогло.

Чайная в Оренбурге находилась в небезызвестном Народном доме. Это место, где 120 лет назад каждый желающий мог себя творчески реализовать, к этому были все предпосылки. Это был своего рода клуб по интересам: кружки, рукоделие… Был даже любительский театральный кружок, который решил организовать Петр Антонович Крючков. Он обратился с инициативой к совету директоров, ему дали добро.

Однако успеха было мало: постановки были поставлены безграмотно, да и люди предпочитали ходить в «старый добрый» драматический театр. Тогда ему предложили другую идею. Жена Крючкова, Прасковья Александровна, славилась дивными блюдами. Тогда они пригласили ее, набрали несколько девушек в помощь и стали проводить воскресные вечерние обеды. Самое интересное, что продукты в приготовлении использовались простые и доставлялись по грошовой цене. Однако Прасковья Александровнасмогла сделать настоящие деликатесы и обучить этому девушек. В основном это были девушки, приехавшие из деревень, или их больших семей. Их учили, как подавать, как сервировать, как готовить.

Эти вечера были не столько чествованием таланта Прасковьи Крючковой, сколько смотром девушек. И в дальнейшем их начали расхватывать и брать замуж, ведь не часто можно найти девушку с хорошими манерами, умеющую делать всю работу в доме. С тех пор вечера стали называться ярмаркой невест.

Дела у Петра Львовича пошли в гору. На воскресные вечера начали приходить актеры, он договорился с советом директоров о выдаче жалований режиссеру и попросил пригласить пару профессиональных актеров. Одним из участников труппы был Иван Федорович Курецкий— человек творческий, помимо актера был архитектором и в то время строил здание страхования от огня и землетрясений (ныне там находится городская администрация, сейчас здание на реконструкции). Он решил запечатлеть Петра Антоновича на одной из гипсовых масок, каждая из которых характеризуют армию, хозяйство сельское, торговлю, промышленность иземледелие. Маска Петра Львовича Крючкова находилась над входом с левой стороны.

Вдохновитель «Купания красного коня»

Напоследок лектор затронул тему сохранение исторической памяти и представил дом, который в этом году активисты « Том Сойер Феста» выбрали для реставрации. Это здание по адресу Ленинская, 5, где жил известный авангардист Сергей Иванович Калмыков , ученик Петрова-Водкина.

Именно Калмыков вдохновил его на написание картины «Купание красного коня». Калмыков родился в Самарканде, потом переехал с семьей в Оренбург, закончил гимназию и уехал в Петербург учиться живописи. В 1926 году он вернулся, занимался живописью, рисовал свои картины, изображал разные части города в своих зарисовках. В 1935 он переехал в Алма-Ату, но навсегда остался в истории города.

Лекция прошла в непринужденной обстановке за чашками чая, что совершенно необычно для такого рода образовательных встреч. Обсуждение вопросов после окончания длилось чуть ли не больше основной части: горожан волнует история их города и будущие постройки и реставрации. «Изнанка города» пообещала, что эта лекция не последняя.