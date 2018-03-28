Партнерские отношения на пользу обеим сторонам

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума» . В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 28 марта депутаты Мосгордумы и депутаты Госсовета Республики Крым подписали соглашение о сотрудничестве.

Московская городская дума и Верховный совет Автономной Республики Крым поддерживали межпарламентские отношения в рамках соглашения, заключенного еще в мае 1997 года. Однако в те годы это были партнерские отношения между двумя регионами разных стран. Теперь же Москва и Республика Крым будут взаимодействовать как субъекты одного государства.

— Москва всегда готова делиться наработанным опытом, но и у коллег из регионов мы всегда находим что-то, что можно взять на вооружение. Это дорога с двусторонним движением. По сути, мы создали свой крымский мост между Москвой и Крымом, — отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников

Согласно тексту соглашения, Москва и Крым будут развивать сотрудничество в сферах законодательства, обмениваться опытом по вопросам обеспечения защиты прав человека и совершенствования систем органов государственной власти, поддерживать инициативы каждой из сторон, направляемые в федеральный парламент. Также регионы будут взаимодействовать в области модернизации жилищно-коммунального хозяйства, культуры, образования и других социально-экономических сферах.

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов подчеркнул, что Москва — лидирующий регион и обмен опытом с «передовиками» — это стратегически важная задача.

— Чтобы не изобретать велосипед, не идти по непроторенному пути, нужно обращаться к лучшим региональным практикам, лучшему опыту, — рассказал Константинов.

После подписания соглашения в Мосгордуме и Госсовете Республики Крым будут созданы рабочие группы, которые займутся разработкой планов развития направлений сотрудничества.

— Система образования и отношение к ней — это одно из перспективных направлений. Мы пришли из украинской системы образования, она совершенно другая. В Москве мы видим гораздо более продвинутые образовательные технологии, — пояснил Владимир Константинов.

Он также добавил, что еще один вопрос, в котором столица имеет богатейший опыт, — это городское хозяйство.

Следует отметить, что между правительством Москвы и Советом министров Республики Крым уже действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанное летом 2016 года. Товарооборот между двумя регионами растет из года в год. Из столицы в Крым везут кондитерские и макаронные изделия, кофе, лекарственные средства, топливо.

В Москву из Крыма поступают виноградные вина, мясо, рыба и другие продуктовые товары.

За два года проведено множество совместных культурных и образовательных мероприятий. Москва оказывает помощь в вопросах развития транспорта, туризма, градостроительства, электроэнергетики. Во втором полугодии 2018 года в столице России пройдут Дни Республики Крым.