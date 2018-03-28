Небензя сообщил, что подготовку в России прошли 350 миротворцев из-за рубежа

ООН , 28 марта. / ТАСС /. Россия активно участвует в подготовке кадров для проведения миротворческих операций и готова расширять эту деятельность. Об этом сообщил в среду на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном повышению эффективности миротворческих операций ООН постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

городе Домодедово "Российская Федерация имеет солидный опыт в подготовке миротворцев, — отметил он. — В России успешно осуществляется подготовка кадров для африканских правоохранительных органов, в том числе и женщин. С 2000 года на базе сертифицированного ООН Центра подготовки института повышения квалификации МВД России Московской области подготовку прошли более 350 иностранных полицейских. Военно-учебный центр Сухопутных войск и Войсковая академия Вооруженных сил Российско Федерации в городе Наро-Фоминске , а также Международный противоминный центр Вооруженных сил РФ в поселке Нахабино также готовы обучать миротворцев из развивающихся стран". «Выстроена система, которая включает как общую подготовку, так и специализированную непосредственно перед направлением миротворцев к месту службы», — отметил он.

"Процесс проведения миротворческих операций требует адаптации к современным международным реалиям, — отметил российский дипломат. — Такие операции развертываются в сложных и опасных условиях, чаще всего в ситуациях внутриполитических кризисов, осложненных тяжелой гуманитарной и социально-экономической обстановкой. Острее проявляются такие факторы, как трансграничное расползание оружия, терроризм и наркотрафик. В этих непростых обстоятельствах императивом является соблюдение Устава ООН и базовых принципов миротворчества — согласие сторон, беспристрастность, а также неприменение силы кроме самообороны и защиты мандата".

Постпред России при ООН обратил внимание на появившиеся в последнее время призывы «изменить идеологию осуществления миротворческих операций в пользу превентивно— наступательного и сильного миротворчества, наделить голубые каски правом на применение силы первыми». «Весьма сомнительно, что такой подход может способствовать достижению желаемых целей и снижению количества случаев гибели миротворцев, — подчеркнул он. — Наоборот, высок риск обратного эффекта: если нейтралитет голубых касок будет подорван, то это превратит их в активных участников конфликтов и неизбежно повлечет увеличение числа столкновений с оппонентами и как следствие — повлечет увеличение числа жертв».

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