В Челябинске дольщики двух долгостроев получат ключи от квартир

Как уже сообщала «РГ», с дольщиками «Речелстроя» во время визита в Челябинск вышел на связь президент России. Представитель инициативной группы Елена Малинина пожаловалась главе государства на отсутствие какой-либо «дорожной карты» по 18 проблемным домам. На что получила четкий ответ — долгострой взят под личный контроль.

Сегодня микрорайон достраивает компания «Западный луч», принявшая на себя обязательства «Речелстроя». Летом она завершит возведение первой очереди. Однако судьба второй и третей очередей пока не определена. Учредителю «Речелстроя» предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшими признаны более 700 дольщиков.