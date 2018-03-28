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В Челябинске дольщики двух долгостроев получат ключи от квартир
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Челябинске дольщики двух долгостроев получат ключи от квартир 

Российская Газета 1 час назад
Как уже сообщала «РГ», с дольщиками «Речелстроя» во время визита в Челябинск вышел на связь президент России. Представитель инициативной группы Елена Малинина пожаловалась главе государства на отсутствие какой-либо «дорожной карты» по 18 проблемным домам. На что получила четкий ответ — долгострой взят под личный контроль.
Сегодня микрорайон достраивает компания «Западный луч», принявшая на себя обязательства «Речелстроя». Летом она завершит возведение первой очереди. Однако судьба второй и третей очередей пока не определена. Учредителю «Речелстроя» предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшими признаны более 700 дольщиков.
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